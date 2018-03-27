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"جلال" يعلن تشكيل الزمالك في ودية "كاسل"

الرياضة

ايهاب جلال
ايهاب جلال

محمد عبد الحارس

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أعلن إيهاب جلال المدير الفني لنادي الزمالك، تشكيل الفريق للمباراة، أمام  سبورت كاسل، والتى ستنطلق في تمام الواحدة، على ملعب النادي استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي الاثنين المقبل بالجولة الـ 30 لمسابقة الدوري العام.

وضم تشكيل الزمالك كلا من:

فى حراسة المرمى: محمد كامل حارس مرمى من الناشئين

فى خط الدفاع: إسلام جمال، محمود علاء، حازم أمام، عمر ياسر

خط الوسط: محمد أشرف "روقا "، محمود عبد العزيز، أحمد داودا، محمد عنتر، محمد إبراهيم

خط الهجوم: باسم مرسى


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