الأمن يمنع سما المصرى من دخول لجنة الانتخابات

27 مارس 2018 - 12:56 م

رفضت قوات الأمن المختصة بتأمين لجنة نقابة المهن العلمية بوسط القاهرة، دخول الفنانة سما المصري من دخول الانتخابات لإصرارها دخول حرم اللجنة بالدراجة البخارية ولم يسمحوا لها إلا بعد أن تركتها في الخارج.

وانطلقت العملية الانتخابية لليوم الثانى على التوالي وسط إقبال مكثف على اللجان.

ويتنافس فيه عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، ويستمر التصويت حتى غد الأربعاء وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.