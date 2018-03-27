خبير قانونى: المشاركة فى الانتخابات تجتث الارهاب

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قال  المستشار أنور الرفاعي المحامي بالنقض ورئيس المركز الوطني للدفاع عن حرية الصحافة إإن الشعب المصري سوف يرد بنزوله للتصويت فى الانتخابات الرئاسية علي الارهاب، ليؤكد أنه الشعب المجند في مواجهته لان الدولة  ابتليت به وتصر علي اجتثاثه .

وأضاف الرفاعي في بيان له أنه مع المشاركة ستشهد الدنيا كلها علي عزم  المصريين ونضالهم وقوتهم في مواجهة أولئك الذين لا دين لهم ولا وطن ولا ضمير ، وستتوجه الجماهير إلي لجان في ملحمة وطنية ،ليس من أجل التصويت فقط ولكن من أجل استمرار المواجهة حتي يتحقق النصر للشعب الذي يكافح الإرهاب بالوكالة عن العالم.

وتابع: "حادث الإسكندرية الإرهابي أضاف للشعب نية  الإصرار التي نذر فيها المصريون أنفسهم للدفاع عن تاريخهم ومجدهم الخالد ووطنهم حتي يتطهر الثوب المصري من شوائب الارهاب الذين يقفون من خلفه يدعمونه لانهم لا يريدون مصر أن تستمر في تقدمها ونهضتها التي انطلقت ولن تتوقف ".

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