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اللاوندي: إقبال المصريين على انتخابات الرئاسة أبهر العالم

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سعيد اللاوندي
سعيد اللاوندي

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الرئيس

انتخابات رئاسية

الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية

سعيد اللاونديمركز

أكد سعيد اللاوندي، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الإقبال الكثيف على الإدلاء بالأصوات في الانتخابات من خلال الجاليات المصرية في الخارج أبهر الصحف العالمية ودفعها للحديث عن الأمر بشفافية ونزاهة وموضوعية.

وأضاف "اللاوندي" خلال حواره مع فضائية "dmc" اليوم الثلاثاء، أن هناك انبهارا بمشاركة الجاليات المصرية في الخارج وكذلك المصريين بالداخل في الانتخابات الرئاسية، وتابع:  المواطن المصري أصبح لديه وعي سياسي كبير الفترة الحالية، لافتًا إلى أن مصر تشهد عصر الانتخابات منذ العهد الملكي ولكنها لم تشهد مثل هذا الإقبال من قبل


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