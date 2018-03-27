» بالتزامن مع الانتخابات.. حقيقة العثور على قنبلة بالإسكندرية

27 مارس 2018 - 01:06 م

أكدت مديرية أمن الإسكندرية، عدم صحة وجود قنبلة بدائرة قسم باب شرق، وأن البلاغ سلبي وذلك بعد الاشتباه فى حقيبة فارغة.

كان اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارًا، من قسم شرطة باب شرق، بورود بلاغ عن الاشتباه في حقيبة ويعتقد أن بها قنبلة.

وعلى الفور دفعت قوات الأمن بالحماية المدنية وخبراء المفرقعات، وتبين سلبية البلاغ وأن الحقيبة فارغة.

ويوصل المصريون الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية لليوم الثانى على التوالي وسط إقبال مكثف من المواطنين.