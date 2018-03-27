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رئيس أكاديمية البحث العلمي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2018

الحياة السياسية

محمود صقر
محمود صقر

أمينة عبد العال

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الانتخابات الرئاسية

البحث العلمي

محمود صقر

أدلى رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الدكتور محمود صقر، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2018 فى مدرسة الأهرام النموذجية بمساكن الضباط بالرماية وأكد صقر حرصه الشديد على المشاركة بالانتخابات.

 ودعا كل زملائه من مجتمع البحث العلمى المصرى بالنزول للانتخابات واختيار من يرونه مناسباً وعن سؤاله لمن أدلى بصوته فى الانتخابات أجاب أنه صوت لصالح عبد الفتاح السيسى وان لديه أسباب موضوعية تتمثل فى بسط الأمن والاستقرار فى مصر والمنطقة العربية وتهيئة بيئة مشجعة للاستثمار وجذب رؤوس الأموال واستكمال بناء الدولة المصرية الحديثة التى نتمناها لأبنائنا وبناء قواعد سياسية وحزبية شابة ودعم الأحزاب المصرية لتكون قادرة على تفريخ جيل من قيادات المستقبل واستكمال وجنى ثمار المشروعات القومية الكبرى ومزيداً من الدعم الأدبى والمادى للعلم والعلماء.

كما وجه الدعوة  لجميع العاملين بأكاديمية البحث العلمي وفروعها بالأقاليم المصرية على المشاركة للإدلاء بأصواتهم باعتبار أن التصويت واجب وطني وحق دستوري وأن هناك تيسيرات كبيرة لمساعدة الموظفين فى الإدلاء بأصواتهم.








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