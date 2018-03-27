الصغير للبناء والتنمية : دخلتم في طريق حزب النور

27 مارس 2018 - 01:09 م

هاجم محمد الصغير البرلماني السابق ومستشار وزير الأوقاف في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي حزب البناء والتنمية بسبب تصريحاته الأخيرة التي جاءت علي لسان رئيس الحزب " محمد تيسير" ، بشأن ترك حرية التصويت في الانتخابات الرئاسية التي بدأت منذ أمس الاثنين وتستمر لمدة 3 أيام.

وأضاف الصغير في مقال نشره موقع الجزيرة أن تجربة حزب البناء والتنمية والجماعة الإسلامية من التجارب الثرية الجديرة بالتأمل والنظر، ومارستها للعمل الحزبي أدي إلي تفوقها علي قائمة الإخوان ، حيث تفوق أعضاء الحزب في انتخابات 2012 على المقاعد الفردية بنسبة 100% في بعض المحافظات.

وتساءل الصغير هل يجدر بالحزب أن يعلن رئيسه الحالي أن التصويت في الانتخابات موكول إلى أعضاء الحزب كل حسب اختياره؟

وأوضح أنه من الملاحظ أن الحزب بدأ في تقديم تنازلات في سبيل المحافظة على اللافتة أو الرخصة، وأن قضية الانتخابات ما هي إلا بداية التنازلات ومن أمسك بطرف السلسلة سينتهي به الأمر إلى ما آل إليه حزب النور ، بحسب قوله.

كما تساءل أيضا : كيف يجمع البناء والتنمية بين كونه حزبا مرخصا وبين مشاركته في تحالف دعم الشرعية الذي كان يؤدي عملا ثوريا ، ثم هل مصلحة بقاء مقر الحزب الذي ليس له عمل ظاهر إلا الندوة الشعرية التي تعقد كل شهر، تساوي التنازل عن المبدأ والثوابت؟ إلا إذا كان الحزب رضي من الغنيمة بالإياب وقبل بالأمر الواقع؟

وطالب الحزب بضرورة أن تكون مراجعاته مدروسة وليست تنازلات مجانية، خاصة أن تجربة الجماعة الإسلامية السابقة كانت مريرة ومازالت غصتها في الحلوق.

وتابع قائلا : يبدو أن بعض القائمين على تسيير الحزب غاب عنهم أنهم يمثلون جماعة إسلامية تنطلق من محكمات الشرع وتضبطها أصوله.

واختتم حديثه : غالب أعضاء الجماعة الإسلامية من الصعايدة فأنا أحدثهم باللغة التي يعرفونها: أن الذهاب للانتخابات لا يتفق مع أصول وعادات الصعايدة ، بحسب وصفه.