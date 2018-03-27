  • الثلاثاء 27 مارس 2018
  • بتوقيت مصر02:10 م
بحث متقدم
الميرازى

قصة مثيرة لـ«الميرازى» عن عمله بـ«بى بى سى»

الداخلية

بأمر الداخلية.. غلق 10 حسابات "فيس بوك"

صلاح

إعلامى: محمد صلاح حسم موقفه من الريال

انتخابات مصر (أرشيفية)

التايمز: الانتخابات الرئاسية "محبطة"

محمد الصغير

الصغير للبناء والتنمية : دخلتم في طريق حزب النور

«اغتصاب النساء» سلاح قوات «الأسد» للفتك بالمعارضة السورية

اغتصاب جماعي للرجال والنساء في سوريا

سما المصري

الأمن يمنع سما المصرى من دخول لجنة الانتخابات

صورة الخبر

"الرقص".. شعار الانتخابات في مصر

بوتين وترامب

بعد حملة الطرد الدبلوماسى.. حرب عالمية على روسيا

يهود الهيكل المزعوم

تركوا هذه الرسالة ليلا على أبوب الأقصي

بالمنيا

أكبر معمرة: "صوت للسيسي وارتحت قبل ما أموت"

قبلي وبحري

اكبرة معمرة بالمنيا
اكبرة معمرة بالمنيا

جمال زكى

أخبار متعلقة
#

"واكد" عن محاولة اغتيال جنينة: "عار على مصر"

#

عاصرت 8 رؤساء وملوك.. ولديها60 ابنا وحفيدا

#

حلف الناتو يصوت ضد أمريكا في الأمم المتحدة

#

بعبع نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

القوات المسلحة

عبد الفتاح السيسي

انتخابات رئاسية

محمد حجازى

التصويت الانتخابي

"أنا كدة ارتحت قبل ما أموت وأقابل وجه كريم"، بهذه الكلمات تحدثت الست زينب إسماعيل أكبر  معمرة فى محافظة المنيا والتى تبلغ من العمر103 أعوام، عاصرت كل ملوك مصر قبل الثورة وبعدها عاصرت كل رؤساء مصر السابقين والذين  حكموا مصر منذ 63 عاما وحتى اليوم، عن تصويتها للرئيس السيسي في الانتخابات الحالية بأحدى لجان العدوة.  

تقول الست زينب إسماعيل من مواليد فبراير 1915  بمحافظة المنيا اصطحبها أحد أحفادها إلى لجنتها الا نتخابية لتدلى بصوتها: "أنا روحت كل الانتخابات من ساعة  الرئيس عبد  الناصر الله يرحمه وحتى اليوم  مفتنيش ولا انتخابات حتى انتخابات البرلمان كنت أداوم على صوتى لأنه أمانة وفى رقبتنا يوم الدين".

وأضافت أم زعلول، أنها لديها أكثر من 53 حفيدا، ولم تتخلف في أي مناسبة انتخابية، ولديها دارية بكل الأمور السياسي فهي متابعة بدقة لكل ما يجري في مصر.

وردًا علي اعتراض ابن لها من الذهاب للجان قال :" يمكن يمكن معش تانى، الانتخابات فى الفترات الماضية  أجدر بكثير من الانتخابات  التى اتت  بعد ثورة يناير 2011  معللة ذلك أن  الناس كانت عارفة هتدى مين وعلشان ايه الوقت الأمور اختلطت ومش عارفة غير رئيس واحد بس هو اللى بيحكم مصر ومفيش غيره علشان البلد تسير كما يرام".

 واختتمت حديثها عقب أن أدلت بصوتها فى الانتخابات: "أنا النهاردة مبسوطة  وفرحانة علشان سمعت السيسى دايما يقول  تحيا مصر وتحيا كل أم مصرية، ومبسوطة أكتر لما باسمع أغنية قالوا ايه علينا دولا وانا كده اديتى الرسالة الى عليا  بعد ما عطيت صوتى للسيسى  ومش عايزة حاجة خالص بعد كده".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الصورة والصندوق وبينهما الحقيقة في الانتخابات الرئاسية

جمال سلطان

وماذا بعد؟!

محمود سلطان

الانتخابات الرئاسية.. الحالية والقادمة‎

فراج إسماعيل

شعب.. بلا «كتالوج»

حسام فتحي

سيدة التوائم السبعة أولى برذاذ هذه الأموال !

طه خليفة

أهداف إفريقية في شبكة الجهل!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» يسرا تحذر المصريين من هذا الأمر
» ثوار سوريا: الجولاني تحوّل لـ"بلاك ووتر بشار"
» بالتزامن مع الانتخابات.. حقيقة العثور على قنبلة بالإسكندرية
» بالصور.. سيدة تقبل محافظ القاهرة عقب تصويتها
» 10 معلومات لا تعرفها عن النمر الأسود.. "مات كفيفًا"
» الفيل المدخن يأكل الفحم بالهند
» "قلاش" و"جبر" يودعان "جريس" بالعباسية
» كواليس تصفية تاجر مخدرات مقرب من بشار الأسد وحزب الله
» بالصور.. موقف مؤثر من قاضٍ تجاه سيدة مسنة بإحدى اللجان
» "كوبر" يهنئ "النني" على هذا الأمر
» محافظ شمال سيناء: نسبة الإقبال على التصويت كانت مفاجئة

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    04:31

  • شروق

    05:55

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:16

  • عشاء

    19:46

من الى
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى
دعايا انتخابات 2018