أكبر معمرة: "صوت للسيسي وارتحت قبل ما أموت"

27 مارس 2018 - 01:09 م

"أنا كدة ارتحت قبل ما أموت وأقابل وجه كريم"، بهذه الكلمات تحدثت الست زينب إسماعيل أكبر معمرة فى محافظة المنيا والتى تبلغ من العمر103 أعوام، عاصرت كل ملوك مصر قبل الثورة وبعدها عاصرت كل رؤساء مصر السابقين والذين حكموا مصر منذ 63 عاما وحتى اليوم، عن تصويتها للرئيس السيسي في الانتخابات الحالية بأحدى لجان العدوة.

تقول الست زينب إسماعيل من مواليد فبراير 1915 بمحافظة المنيا اصطحبها أحد أحفادها إلى لجنتها الا نتخابية لتدلى بصوتها: "أنا روحت كل الانتخابات من ساعة الرئيس عبد الناصر الله يرحمه وحتى اليوم مفتنيش ولا انتخابات حتى انتخابات البرلمان كنت أداوم على صوتى لأنه أمانة وفى رقبتنا يوم الدين".



وأضافت أم زعلول، أنها لديها أكثر من 53 حفيدا، ولم تتخلف في أي مناسبة انتخابية، ولديها دارية بكل الأمور السياسي فهي متابعة بدقة لكل ما يجري في مصر.

وردًا علي اعتراض ابن لها من الذهاب للجان قال :" يمكن يمكن معش تانى، الانتخابات فى الفترات الماضية أجدر بكثير من الانتخابات التى اتت بعد ثورة يناير 2011 معللة ذلك أن الناس كانت عارفة هتدى مين وعلشان ايه الوقت الأمور اختلطت ومش عارفة غير رئيس واحد بس هو اللى بيحكم مصر ومفيش غيره علشان البلد تسير كما يرام".

واختتمت حديثها عقب أن أدلت بصوتها فى الانتخابات: "أنا النهاردة مبسوطة وفرحانة علشان سمعت السيسى دايما يقول تحيا مصر وتحيا كل أم مصرية، ومبسوطة أكتر لما باسمع أغنية قالوا ايه علينا دولا وانا كده اديتى الرسالة الى عليا بعد ما عطيت صوتى للسيسى ومش عايزة حاجة خالص بعد كده".