إعلامى: محمد صلاح حسم موقفه من الريال

27 مارس 2018 - 01:14 م

أكد الإعلامي الإسباني جيليم بالاجي، أن النجم المصري محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي سيستمر مع فريقه ولن ينتقل إلى ريال مدريد الإسباني لافتًا إلى أن "الملكي" لا يفكر فى ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأضاف: "ريال مدريد سيتجه نحو الأهداف طويلة الأمد التى يسعى خلفها منذ فترة مثل روبرت ليفاندوفسكى هداف بايرن ميونخ، وإيدين هازارد نجم تشيلسي، بحسب شبكة "سكاي سبورتس"

وأوضح جيليم بالاجي موقفه بقوله: "ريال مدريد لن يدفع مبلغًا كبيرًا في محمد صلاح، في الوقت الذى يتمنى فيه كل من هازارد وليفاندوفسكى القدوم، وفى حالة التعاقد مع أى منهما، لن يحتاج الملكي لهداف ليفربول."

يذكر أن النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، تواجد بالتشكيل الأفضل فى العالم خلال آخر 3 أشهر، بجانب أسطورة ريال مدريد كريستيانو رونالدو، وكذلك أسطورة برشلونة ليونيل ميسي.