محافظ المنيا يتابع سير الانتخابات الرئاسية بلجان مركز أبوقرقاص

27 مارس 2018 - 01:20 م

تابع عصام البديوى محافظ المنيا، اليوم، سير الانتخابات الرئاسية بعدد من اللجان الانتخابية بمركز ابوقرقاص، وذلك للاطمئنان على تيسير كل الاجراءات على الناخبين للتصويت في الانتخابات التي انطلقت أمس الاثنين.

رافق المحافظ العقيد محمد صلاح رئيس مركز أبوقرقاص وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية حيث شملت الجولة تفقد اللجان الانتخابية بكل من مدرسة قاسم أمين الثانوية بنات، ومدرسة قاسم أمين الإعدادية بنات ومدرسة صلاح سالم الابتدائية، ومدرسة منهرى الجديدة للتعليم الأساسى بقرية منهرى ومدرسة الشهيد علاء عيد فتحي للتعليم الأساسي بقرية الكرم ومدرسة عبدالرحمن إسماعيل .

وقد شهدت محافظة المنيا أمس خاصة القرى زيادة في الإقبال من قبل الناخبين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

ويبلغ عدد اللجان العامة 13 لجنة بإجمالي 586 مركزا انتخابيا وبإجمالي لجان فرعية يبلغ عددها 715 لجنة انتخابية، موزعين على 550 لجنة بمؤسسات تابعة للتربية والتعليم و3 محليات و17 صحة و14 أزهر و2 زراعة داخل المحافظة.