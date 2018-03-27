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النواب: المشاركة في الانتخابات الرئاسية كرنفال

الحياة السياسية

سليمان وهدان وكيل مجلس النواب
سليمان وهدان وكيل مجلس النواب

أمينة عبد العال

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أكد سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أن نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية جيدة، وما حدث في اليوم الأول هو كرنفال يؤكد التفاف الشعب حول القيادة السياسية.

وأوضح "وهدان" في تصريحات صحفية أن حاجة الناس للاستقرار واستكمال البناء، واستكمال المشروعات العملاقة التي بدأت في الفترة الرئاسية الاولى للرئيس السيسي.

وأضاف أن هناك حرص من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والسيدات على الحضور والتصويت وهو ما يؤكد أصالة الشعب المصري ووقوفه بجانب قيادته السياسية.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية.


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