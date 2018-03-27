» يسرا تحذر المصريين من هذا الأمر

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أدلت الفنانة يسرا بصوتها فى انتخابات الرئاسة المقامة حاليًا، منذ قليل، بمقر اللجنة الانتخابية رقم 3 بكلية التربية الرياضية بنات بالزمالك، مشيرة إلى أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى، وتابعت أوجه الشكر لسيدات وشباب مصر على مشاركتهم فى الانتخابات، قائلة: "تحيا مصر وياريت مننساش اللى كنا فيه علشان نشعر بالمسؤلية".

وقالت يسرا عقب الإدلاء بصوتها، إنها مواطنة مصرية قبل أن تكون فنانة، والمشاركة حق دستورى لها ولأى مواطن، مضيفة: "أنا بخاف على مصر، ودى حقها عليا، وبقول للناس مش تنسوا لما كسلتو تنزلوا أيام الصيف جالنا الإخوان".

ويذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الإثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.



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