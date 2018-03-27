الأرصاد تحذر مرضى التنفس من التواجد في الأماكن المكشوفة

27 مارس 2018 - 01:31 م

يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه الكرام لرصد حالة الطقس والتحذرات التى قدمتها هيئة الأرصاد غدًا الأربعاء 28مارس، وبيان بحالة الطقس علي كل الأنحاء.

وقال الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأنه نظرًا للتقلبات الجوية الحادة والسريعة في هذه الفترة من العام فإنه من المتوقع يومى الأربعاء والخميس حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأضاف رئيس هيئة الأرصاد الجوية في بيان له، أن الرياح المثيرة للرمال والأتربة تنشط على كل أنحاء الجمهورية تصل لحد العاصفة على أغلب الأنحاء وتؤدى إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء تكون رعدية أحيانا، ومن المتوقع أن تنحصر فرص سقوط الأمطار يوم الجمعة 30-3-2018 على السواحل الشمالية الشرقية.

وتشهد البلاد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة اعتبارا من يوم الخميس على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 10 إلى 12 درجة ليسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية لطيف على القاهرة وباقي الأنحاء نهارا بارد ليلا.

وينصح عبدالعال السادة المواطنين أصحاب الأمراض التنفسية بتجنب التواجد في الأماكن المكشوفة وعلى المواطنين عدم تخفيف الملابس خاصة أيام الخميس والجمعة.

ومن المنتظر أن تتراوح درجات الحرارة العظمى يوم الأربعاء على:-

السواحل الشمالية الغربية من 27 إلى 28 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الشرقية من 25 إلى 26 درجة مئوية.

محافظات الوجه البحرى والقاهرة 35 إلى 36 درجة مئوية.

محافظات شمال الصعيد 37 إلى 38 درجة مئوية.

محافظات جنوب الصعيد 39 إلى 40 درجة مئوية.

ومن المنتظر أن تتراوح درجات الحرارة العظمى يومى الخميس والجمعة على:-

السواحل الشمالية الغربية من 20 إلى 21 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الشرقية من 19 إلى 21 درجة مئوية.

محافظـات الوجه البحرى والقاهرة 22 إلى 23 درجة مئوية.

محافظات شمال الصعيد 23 إلى 24 درجة مئوية.

محافظات جنوب الصعيد 28 إلى 27 درجة مئوية.