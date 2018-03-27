قصة مثيرة لـ«الميرازى» عن عمله بـ«بى بى سى»

27 مارس 2018 - 01:32 م

وضح حافظ الميرازى, الإعلامى والخبير السياسي, الأسباب التى جعلت هيئة الإذاعة البريطانية الـ بى بى سى تشكل عنصرا محايدا فى التغطية المهنية الصحفية منذ نشأتها وحتى الآن, مشيرًا إلى أنه مر بتجربة عملية داخل القناة التليفزيونية وجد فيها مدى نزاهة وحفاظ الهيئة على مبادئها العملية المتأصلة فى الأداء الإعلامى .

وقال الميرازى خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "أعتز بتجربة ومهنية ونزاهة هيئة الإذاعة البريطانية, فحين كانت المنطقة ما زالت تحت الاستعمار البريطاني في الخمسينيات والستينيات فتلجأ الحكومة البريطانية لدعم وتمويل إذاعات بديلة هناك لتعويض عملائها المشتكين من بي بي سي المستقلة التي لا تستطيع الحكومة التأثير عليها, لقد ظلت اغلب مشاكل حكوماتنا العربية حتى الآن ليست مع القسم العربي لهيئة الإذاعة البريطانية ومراسليه وبرامجه بل مع المراسلين البريطانيين وبرامج القسم الإنجليزي العالمي".

وأضاف الخبير السياسي قائلاً: "فنحن المراسلين والصحفيين العرب الذين نشأوا على ثقافة أكل العيش درجنا على الرقابة الذاتية أو الحفاظ على وظائف زملائنا وأكل عيشهم في مكاتب يفترض أن ينقل مراسلوها ما وراء الخبر وليس فقط ما يقدم لنا كخبر سواء كان طابور مخبز أو مركز اقتراع".

وتابع قائلا: "حين بادرت بي بي سي بدخول تليفزيون الفضائيات باللغة العربية في شراكة مع مستثمرين شركة (اوربت/ المدار) عام 94 كانت تراعي حساسيات السياسة حتى أوقعتها مشكلة ضرورة ترجمة بعض برامج ومقابلات القسم العالمي الإنجليزي إلى أن التزام البريطانيين وليس العرب بالمهنية أكثر من المهنة كان سبب المشكلة.. وتسببوا بالتالي في خسارة زملائنا وظائفهم لتستفيد قطر وتؤسس الجزيرة عام 96, وحاليا، إذا تابعت تغطية مراسلي القسم العربي لبي بي سي في القاهرة أو برنامجهم الأسبوعي "بتوقيت مصر" لانتخابات الرئاسة المصرية أو لأي حدث آخر لن تجد فيه ما يغضب أحدًا خلافا لتغطية المراسلين البريطانيين" .

ومضى مفسرا: "النتيجة إن بي بي سي عربي جعلت من القاهرة أكبر تجمع مراسلين وموظفين لها (130 موظفا بمكتب القاهرة) وهؤلاء يجدون فرصا أفضل من الإعلاميين الناشئين غيرهم بمصر وإن كانت رواتبهم الأقل عن كل مكاتب زملائهم في بي بي سي خارج مصر, والنتيجة السياسية، إن بي بي سي أصبح لها يد تلوى بألم مالي في مصر .. وعلى القائمين عليها مراعاة الحساسيات التحريرية المحلية ".