» ثوار سوريا: الجولاني تحوّل لـ"بلاك ووتر بشار"

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عرب وعالم

أبو محمد الجولاني
أبو محمد الجولاني

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النظام السوري

نشطاء

الثورة السورية

أبو محمد الجولاني

أس الصراع في الشام

يواصل مجموعة من النشطاء والمحسوبين علي الثورة السورية هجوما علي " أبو محمد الجولاني" زعيم جبهة النصرة – هيئة تحرير الشام- حاليا .

وأضاف حساب أس الصراع في الشام علي حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر: لو كنت مكان بشار الأسد لصنعت تمثال للجولاني ، الرجل لم يترك شخصا قاتل النظام إلا قتله أو اعتقله أو هجّره ، حيث أصبح شركة "بلاك ووتر الأسد".

فيما تساءل حساب تركي عبد الحميد : هل تعلم أن الإنجازات التي حقّقَها الجولاني  للنظام أكبر بكثير مما حققت روسيا وإيران للنظام ؟ لافتا إلي أن الجولاني مزّق القوة الفتاكة  للنسيج الاجتماعي للبلد  ، وقتَّل أبناء القرية الواحدة والحي الواحد بعضهم بعضا ، وزرع الثأر بينهم سنين  ، فهل هم منتهون؟

بينما هاجمه حساب حذيفة عبد الله عزام قائلا: المعركة اليوم بين الجولاني ومرتزقته وعموم الشعب السوري وسيكسره الشعب بإذن الله.

ولا تقولوا بأن المعركة بين جبهة تحرير سوريا وهيئة تحرير الشام بل قولوها صريحة:المعركة بين الجولاني وقطعانه ومرتزقته وبين الشعب السوري.

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