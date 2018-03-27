صور.. طلاب ينظمون مسيرة لاستقبال الناخبين بأعلام مصر

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عبد الفتاح السيسي

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انتخابات رئاسية

التصويت الانتخابي

نظم العشرات من طلاب مدرسة فهيمة متولى بمدينة السرو فى محافظة دمياط، مسيرة بالعلم المصرى من أمام مقر المدرسة لاستقبال الناخبين فى الانتخابات الرئاسية.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الاثنين، وتستمر حتى غدٍ الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.                                                                                                                  

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.






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