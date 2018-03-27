بأمر الداخلية.. غلق 10 حسابات "فيس بوك"

أحمد الشربينى
أغلقت الأجهزة الأمنية 10 حسابات "فيس بوك"، لقيام القائمين عليها بنشر مشاركات تحريضية لإرتكاب أعمال تخريبية ضد مؤسسات الدولة.
كما تم تم ضبط 54 قضية بإجمالى47 متهم لقيامهم بإرتكاب عدد من وقائع الإبتزاز المادى والنصب على المواطنين بمختلف المحافظات عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، على مدار أسبوع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الوقائع والعرض على النيابات المختصة لتولى التحقيق.
تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.
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