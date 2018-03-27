«السعيد» يطالب «عبد الحفيظ» بحسم موقفة

27 مارس 2018 - 01:56 م

أجرى عبد الله السعيد، اتصالا بسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، للاستفسار عن موقفه من المشاركة في المران الجماعي للفريق، عقب انتهاء معسكر المنتخب الوطني، وهل سيتم تجميده كما أثير في الفترة الماضية أم لا؟.

وطلب عبد الحفيظ مهلة من اللاعب للاستفسار من محمود الخطيب، رئيس النادي عن موقفه، ثم يعود للرد عليه بعد ذلك وإيضاح الأمر له.

جدير بالذكر أن "السعيد" يتواجد في سويسرا مع المنتخب الوطني، استعدادًا لودية اليونان التي تقام مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الاستعدادات لخوض نهائيات كأس العالم بروسيا 2018.