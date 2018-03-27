  • الثلاثاء 27 مارس 2018
  • بتوقيت مصر04:25 م
بحث متقدم
فلسطين

مخاوف مصرية إسرائيلية من «يوم الأرض» و«النكبة»

الاهلى

بث مباشر.. مباراة الأهلي والفجيرة الإماراتي

الانتخابات

"الوطنية للانتخابات": العزوف عن التصويت مكسب للأشرار

ل

آخر ما قالته "الناخبة المتوفاة" عن السيسي

صورة مؤيدة للرئيس

لافتة عائلة مؤيدة لـ"الرئيس" تثير الجدل

ي

نواب المنوفية يستقبلون المراقبين بـ"الفطير والشيشة"

ث

الأسواني يروى تفاصيل توقيفه فى مطار القاهرة

المستشارة تهاني الجبالي

دعوات تمديد الرئاسة 6 سنوات لن تطبق على "السيسي"

لميس

شاهد.. "الحديدي" توجه رسالة من داخل لجنتها الانتخابية

السيدة

بالفيديو.. سيدة تفقد الوعى بسبب "السيسي"

آخر ما قالته "الناخبة المتوفاة" عن السيسي

آخر الأخبار

ل
ل

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

التطرف في الحب والكراهية

#

البرعى ينشر آخر مقالة منعته من "الكتابة"

#

"السيسي" يكشف معلومة هامة عن مركز شرق القناة

#

ماذا يقصد السيسي بقوله "مصر جابت جون"؟

وفاه

السيسي

سيدة مسنة

الانخابات.

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة وفاة ناخبة تبلغ من العمر 45 عاما، مساء أمس، أثناء إدلائها بصوتها في حلوان بالقاهرة.

في الوقت الذي صرح فيه مصدر قضائي مشرف على لجان مدرسة "هدى شعراوي" بحدائق حلوان، في تصريحات صحفية أن الناخبة التي توفيت داخل اللجنة انتخبت الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكتبت على بطاقة التصويت "بحبك يا سيسي لآخر لحظة في عمري".

يذكر أن الانتخابات الرئاسية، قد بدأت بالأمس في تمام الساعة التاسعة صباحا، وستستمر لمده ثلاثة أيام، يتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الصورة والصندوق وبينهما الحقيقة في الانتخابات الرئاسية

جمال سلطان

وماذا بعد؟!

محمود سلطان

ما تيجي نرقص !

فراج إسماعيل

شعب.. بلا «كتالوج»

حسام فتحي

الشيخ الغزالي حين يتحدث عن الأكاسرة

د. عبد الآخر حماد

(استقالة عالمة ذرة!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» "الوطنية للانتخابات": العزوف عن التصويت مكسب للأشرار
» بالصور.. موتوسيكل سما المصري يمنعها من دخول لجنة "الانتخابات"
» 500 جنيه غرامة لمقاطعي الانتخابات
» بث مباشر.. مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات
» الولايات المتحدة تتستر على منظمة إرهابية
» أول تحرك رسمى لأوبر على وقف نشاطها
» رئيس فيس بوك يرفض التحقيق معه بشأن التسريبات
» بالفيديو.. طالبات يؤدين وصلة رقص أمام لجنة انتخابية
» يسرا تحذر المصريين من هذا الأمر
» ثوار سوريا: الجولاني تحوّل لـ"بلاك ووتر بشار"
» بالتزامن مع الانتخابات.. حقيقة العثور على قنبلة بالإسكندرية

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • مغرب

    06:16 م

  • فجر

    04:31

  • شروق

    05:55

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:16

  • عشاء

    19:46

من الى
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى
دعايا انتخابات 2018