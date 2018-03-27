آخر ما قالته "الناخبة المتوفاة" عن السيسي

27 مارس 2018 - 02:01 م

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة وفاة ناخبة تبلغ من العمر 45 عاما، مساء أمس، أثناء إدلائها بصوتها في حلوان بالقاهرة.

في الوقت الذي صرح فيه مصدر قضائي مشرف على لجان مدرسة "هدى شعراوي" بحدائق حلوان، في تصريحات صحفية أن الناخبة التي توفيت داخل اللجنة انتخبت الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكتبت على بطاقة التصويت "بحبك يا سيسي لآخر لحظة في عمري".

يذكر أن الانتخابات الرئاسية، قد بدأت بالأمس في تمام الساعة التاسعة صباحا، وستستمر لمده ثلاثة أيام، يتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.