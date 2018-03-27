الجماعة الإسلامية لوجدي غنيم : "الزم حدك"

27 مارس 2018 - 02:14 م

اتهم القيادي الإخواني وجدي غنيم الجماعة الإسلامية بالنفاق والخيانة، عقب تصريحات حزب البناء والتنمية في تركه لأعضائه حرية في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي بدأت منذ أمس الاثنين، وتستمر لمدة 3 أيام.

وتساءل غنيم في فيديو له علي موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب": هل نسيت الجماعة الإسلامية تاريخها، وأصبحت كحزب النور حاليا في سياسته، مؤكدا أن من يشارك في الانتخابات يستحق كل الألفاظ من النفاق والخيانة وغيرها.

وفي وصلة هجوم علي الجماعة وقادتها أكد غنيم أن الجماعة الإسلامية بمشاركتها في الانتخابات الرئاسية ستحصد من الآثام والذنوب ما لا تتوقعه ، وعلي رأسهم عبود الزمر، بحسب قوله.

من جانبه رد القيادي بالجماعة الإسلامية على الشريف علي غنيم قائلا: "لا يا وجدى غنيم الزم غرزك".

وطالبه علي حسابه الخاص علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعدم رمى سهامه على المؤمنين ، فقد تعودت أن تصف الناس بالدواهى مؤمنهم وفاسقهم ، حتى ضجّ الناس منك ، فإنك لم تترك فصيلا إسلاميا إلا وخوّنته ووصمته بالنفاق.

وأضاف الشريف مستدلا بالحديث النبوي: "أن من قال: هلك الناس فهو أهلكهم"، مالى أراك حاطب ليل لا تفرق بين الخبيث والطيب ، الزم غرزك ولا تتعداه مع أشرف الناس ، فلا أنت ولا قومك بذلوا معشار ما بذلوه.

وأوضح الشريف في رده أننا لم نر منك إلا لسانك السليط فقط ، فكفه عن المؤمنين إن كان فيك ذرة إيمان وورع .