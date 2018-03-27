» بالفيديو.. طالبات يؤدين وصلة رقص أمام لجنة انتخابية

27 مارس 2018 - 02:20 م

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتيات أمام إحدى اللجان الانتخابية يؤدين وصلة رقص على أغنية "أبو الرجولة".

ويظهر الفيديو الفتيات وهن يرتدين تي شيرت يحمل شعار "بورسعيد معاك انزل شارك".

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.

ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفا و620 قاضيا من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفا و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

شاهد الفيديو..



