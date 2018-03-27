بالصور.. برلماني يقود مسيرة بالسيارات لحشد المواطنين للتصويت

27 مارس 2018 - 02:22 م

قاد النائب خالد أبو زهاد، عضو مجلس النواب عن دائرة جهينة بسوهاج، مسيرة حاشدة بالسيارات لتشجيع المواطنين على المشاركة وتسهيل إدلائهم بأصواتهم، مؤكدًا أن المواطنين احتشدوا منذ الصباح لأداء المهمة الوطنية مما يدل على وعي سياسي كبير من أهالي الصعيد

وأضاف "أبو زهاد" في تصريحات صحفية أن مئات المواطنين احتشدوا في أول ساعات التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2018، رافعين الأعلام المصرية ابتهاجا وبالانتخابات مؤكدًا أن احتشاد المواطنين منذ الصباح ليس جديد على أصالة المصريين.

وأشار "نائب جهينة" أن هناك حرصا شديدا من الشباب والنساء والرجال والكبار على المشاركة والحضور بشكل لافت أمام صناديق الاقتراع وتقدم الصفوف للإدلاء بأصواتهم.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية تمتد 3 أيام من أمس حتى الأربعاء المقبل، ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت فى مصر 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية، تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضٍ تقريبا، يعاونهم 110 آلاف موظف.