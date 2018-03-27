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محافظ البحر الأحمر يتفقد اللجان الانتخابية بمدينة سفاجا

قبلي وبحري

صور التفقد
صور التفقد

حسن حمدان

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تفقد صباح اليوم الثانى من الانتخابات الرئاسية السيد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر مقرات اللجان الانتخابية بمدينة سفاجا يرافقه اللواء هشام آمنة رئيس مدينة سفاجا حيث كان فى استقباله حشد كبير من أهالى مدينة سفاجا من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية ورجال الدين الإسلامى ورجال الدين المسيحى بالمدينة.

وتفقد عبد الله، اللجان الانتخابية بمدينة سفاجا للاطمئنان على حركة سير العملية الانتخابية مشيرًا إلى أن التصويت حق مكفول لجميع الموطنين بالدولة .

وأكد عبد الله أن الحق الانتخابي هو أهم حقوق المواطنة، وواجب وطني على كل مصري دعم بلاده من خلال هذا الاستحقاق، ودعا المحافظ كل أبناء الشعب ممن لهم حق التصويت بالنزول والإدلاء والمشاركة في مستقبل مصر.

 كانت محافظة البحر الأحمر قد اتخذت كل الإجراءات والتدابير اللازمة من أجل تسهيل وتيسير سير العملية الانتخابية للمواطنين، أيضاً العملية التأمينية من خلال القوات المسلحة والشرطة. 





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