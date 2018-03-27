فرجانى: عزوف الشباب عن الانتخابات مهزلة

27 مارس 2018 - 02:33 م

وصف نادر فرجانى، خبير الاقتصاد الدولى، عزوف مشاركة الشباب عن التصويت فى الانتخابات الرئاسية وإقبال كبار السن بأنها مهزلة بكل المقاييس تدل على مسئولية جادة يشعر بها الشباب تجاه كلمته فى التصويت.

وقال فرجانى خلال تدوينته على موقع التواصل "فيس بوك": "الماضي الآفل يشارك في الانتخابات والمستقبل القادم يعزف عنها بدأت التعبيرات المتأدبة عن عزوف غالبية المصريين عن المشاركة في التصويت واقتصارها على العواجيز إنها مهزلة بكل المقاييس ".

وأضاف الخبير الاقتصادى قائلا: "من يميلون للاستكانة ويتفشى فيهم الجهل فهذا يظهر جليا عزوف الشباب، وآخرون يؤكدون أن الغالبية دوما المشاركة من المصريين هى الأفضل تعليميا، وعصب المستقبل ".