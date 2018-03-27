الأسواني يروى تفاصيل توقيفه فى مطار القاهرة

27 مارس 2018 - 02:38 م

روى الكاتب والروائي علاء الإسواني، تفاصيل واقعة توقيفه بمطار القاهرة، موضحًا أنه عندما كان متواجدًا في أمريكا خلال عشرة أسابيع ألقي خلالها محاضرات وتلقي الكثير من التكريمات، ونصحه أحد أصدقائه بألا يعود لمصر بسبب إجراءات القمع التي أصبحت تطال المعارضين جميعًا.

وأضاف الأسواني في مقال له بموقع دويتشه فيله: "في النهاية قررت العودة خاصة إنني لم أرتكب جريمة تجعلني أهرب من بلدي، بالإضافة إلى أننى منذ أن تولى الرئيس "السيسي" الحكم وأنا ممنوع من الكتابة في الصحف وممنوع من الظهور في التليفزيون، حتى روايتي الأخيرة "جمهورية كأن" اضطررت إلى نشرها في بيروت بعد أن تعذر نشرها في مصر نتيجة الضغوط الأمنية" .

وتابع "الأسواني": "عندما جئت إلى مصر أخذ مندوب الخدمة المميزة جواز سفري ثم ذهب ولم يعد، ظللت أنتظر وحيدًا في القاعة لمدة ساعة كاملة ثم ظهر أمين شرطة راح يتحدث في اللاسلكي ويتطلع إلي ويقول لمن يحدثه، "أيوه يا باشا، أنا لقيته، هو بنفسه قاعد قدامي" ثم بعد قليل ظهر شخص سألني عن اسمي وأجبته فقال بلهجة ذات مغزى،: "حضرتك هتتأخر معانا شوية" فكان علي أن أذهب لضابط الجوازات وقلت له: "أنا أنتظر منذ ساعة ونصف أظن من حقي أن أعرف سبب التأخير".

وأردف في مقالته: "رد علي بابتسامة "مشكلتك ليست معنا مشكلتك في الجمارك" وبعدها بنصف ساعة ظهر لي مندوب الخدمة المميزة، قائلًا: "أنا آسف لكنهم يريدون تفتيش الحقيبة"، وبعد التفتيش لم يجدوا سوي كتابين التقطهما مسئول الأمن بحماس وراح يتفحصهما بحذر، كان أحد الكتابين من تأليفي صدر من سنوات باللغة الإنجليزية والكتاب الآخر نسخة انجليزية من رواية "الغريب" لألبير كامو.

وأشار الأسواني في رواية احتجازه: "ابتعد مسئول الأمن وهو يمسك بالكتابين واتصل بالضابط وراح يقرأ له "بإنجليزية متعثرة" ثم سألني "هل تعرف هذا الكاتب شخصيًا؟، قلت له "هذا الكاتب مات منذ عام 1960".

وتابع: "أراد أن يأخذ مني اللاب توب والتابليت، قلت له "لو حضرتك عاوز تفتش تفضل لكن لو أخذتهما اقبض علي لأنني لا يمكن أن اتركهما معك"، كنت خائفًا أن يضعوا شيئا ما على اللاب توب ثم يستعملونه بعد ذلك في تلفيق أي قضية.

واختتم مقالة بقوله: "أنتظرت قليلًا، حتي جاء الضابط وقال لي بعد اعتذار شديد جدًا "بصراحة كل اللي بنعمله معك مسألة أمنية مالهاش دعوة بالجمارك"، حتى مسئول الأمن اعتذر هامسًا: "انا مش عارف هم بيعملوا معك كده ليه، حتى الضابط إلي بيكلمنى مستغرب من الموقف لكن فيه حد بيعطي التعليمات"وذلك بحسب كلامه.