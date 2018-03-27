  • الثلاثاء 27 مارس 2018
  • بتوقيت مصر04:24 م
بحث متقدم
فلسطين

مخاوف مصرية إسرائيلية من «يوم الأرض» و«النكبة»

الاهلى

بث مباشر.. مباراة الأهلي والفجيرة الإماراتي

الانتخابات

"الوطنية للانتخابات": العزوف عن التصويت مكسب للأشرار

ل

آخر ما قالته "الناخبة المتوفاة" عن السيسي

صورة مؤيدة للرئيس

لافتة عائلة مؤيدة لـ"الرئيس" تثير الجدل

ي

نواب المنوفية يستقبلون المراقبين بـ"الفطير والشيشة"

ث

الأسواني يروى تفاصيل توقيفه فى مطار القاهرة

المستشارة تهاني الجبالي

دعوات تمديد الرئاسة 6 سنوات لن تطبق على "السيسي"

لميس

شاهد.. "الحديدي" توجه رسالة من داخل لجنتها الانتخابية

السيدة

بالفيديو.. سيدة تفقد الوعى بسبب "السيسي"

شاهد.. "الحديدي" توجه رسالة من داخل لجنتها الانتخابية

الحياة السياسية

لميس
جانب من ادلاء لميس الحديدي بصوتها

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

شاهد.. منة فضالي توجه رسالة من داخل لجنتها الانتخابية

#

«السيسي» يتابع الانتخابات من داخل حملته الانتخابية

#

شاهد.. "الجنزوري" يشارك فى الانتخابات الرئاسية

#

حساب "الرئيس" ينشر صوره فى اللجنة الانتخابية

التصويت

الانتخابات

لميس الحديدي

الدقى

دينا رامز

نشرت الإعلامية لميس الحديدي مجموعة صور لها من داخل لجنة مدرسة الشهيد العقيد أحمد محمود مصطفى بالدقى التي أدلت فيها بصوتها الانتخابي في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية.

وقالت في تغريدة لها على الصورة عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "تحيا مصر"، كما نشرت صورة لها مع الإعلامية دينا رامز من داخل اللجنة.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.

ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفا و620 قاضيا من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفا و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.
شاهد الصور.. 





تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الصورة والصندوق وبينهما الحقيقة في الانتخابات الرئاسية

جمال سلطان

وماذا بعد؟!

محمود سلطان

ما تيجي نرقص !

فراج إسماعيل

شعب.. بلا «كتالوج»

حسام فتحي

الشيخ الغزالي حين يتحدث عن الأكاسرة

د. عبد الآخر حماد

(استقالة عالمة ذرة!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» "الوطنية للانتخابات": العزوف عن التصويت مكسب للأشرار
» بالصور.. موتوسيكل سما المصري يمنعها من دخول لجنة "الانتخابات"
» 500 جنيه غرامة لمقاطعي الانتخابات
» بث مباشر.. مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات
» الولايات المتحدة تتستر على منظمة إرهابية
» أول تحرك رسمى لأوبر على وقف نشاطها
» رئيس فيس بوك يرفض التحقيق معه بشأن التسريبات
» بالفيديو.. طالبات يؤدين وصلة رقص أمام لجنة انتخابية
» يسرا تحذر المصريين من هذا الأمر
» ثوار سوريا: الجولاني تحوّل لـ"بلاك ووتر بشار"
» بالتزامن مع الانتخابات.. حقيقة العثور على قنبلة بالإسكندرية

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • مغرب

    06:16 م

  • فجر

    04:31

  • شروق

    05:55

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:16

  • عشاء

    19:46

من الى
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى
دعايا انتخابات 2018