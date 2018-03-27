شاهد.. "الحديدي" توجه رسالة من داخل لجنتها الانتخابية

27 مارس 2018 - 02:45 م

نشرت الإعلامية لميس الحديدي مجموعة صور لها من داخل لجنة مدرسة الشهيد العقيد أحمد محمود مصطفى بالدقى التي أدلت فيها بصوتها الانتخابي في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية.

وقالت في تغريدة لها على الصورة عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "تحيا مصر"، كما نشرت صورة لها مع الإعلامية دينا رامز من داخل اللجنة.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.

ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفا و620 قاضيا من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفا و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

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