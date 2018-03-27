» رئيس فيس بوك يرفض التحقيق معه بشأن التسريبات

27 مارس 2018 - 02:55 م

رفض رئيس موقع فيسبوك مارك زوكربيرغ الحضور أمام اللجنة الإعلامية في البرلمان البريطاني، بشأن تسريب معلومات شركات.

وأبلغ كريستوفر ويلي أول كاشفي فضيحة شركة كامبريدج أناليتيكا للمعلومات لجنة برلمانية بريطانية أن الشركة جابت العالم لتقويض المؤسسات الكبرى داخل الدول التي تكافح من أجل التنمية.

وقال إن شركته السابقة التي اعتمدت على بيانات فيسبوك يشكلون مثالا جيدا على طبيعة الاستعمار الحديث.

وتدرس اللجنة الإعلامية في البرلمان البريطاني الادعاءات فيما إذا كانت شركة كامبريدج أناليتيكا حصلت على معلومات شخصية من فيسبوك لتطوير برامج تهدف إلى تغيير آراء الناس السياسية.

وطلبت اللجنة من رئيس موقع فيسبوك مارك زوكربيرغ الحضور أمامها للإجابة على أسئلة، ولكنه رفض الحضور وقال إنه يمكن أن يرسل ممثلا رفيعا ينوب عنه.