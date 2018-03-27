موسى: "إحنا داخلين على مشاكل ربنا يسترها علينا"

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن المشاركة في الانتخابات تصب في صالح مصر، وليس شخص بعينه، مؤكدًا أن الشعب المصري في وقت الشدة "بيسند بلده".

وأضاف "موسى"، خلال تغطية خاصة للانتخابات الرئاسية بفضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، بأن الدولة المصرية تواجه تنظيمات إرهابية خطيرة، متابعًا: "المنطقة داخلة على مشاكل ربنا يسترها علينا".

وتابع موسي أن المصريين قادرون على تجاوز نسبة التصويت لانتخابات 2014، مؤكدًا أن نسبة الإقبال مقدرة جدًا.

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