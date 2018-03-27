ملاحظات أولية على الإنتخابات الرئاسية

27 مارس 2018 - 03:27 م

لليوم الثانى على التوالى ، يواصل الناخبون المصريون الإدلاء بأصواتهم فى الإنتخابات الرئاسية . وقد حرصت على متابعة هذه الإنتخابات لكونى مواطن مصرى أولا وبحكم طبيعة عملى الصحفى ثانيا . فى السطور القادمة سوف أتوقف عند عدد من الملاحظات والتساؤلات والإقتراحات على هامش هذه الإنتخابات الرئاسية :



- هناك خطأ كبير ومتكرر منذ الإنتخابات السابقة ، وهو ابتعاد مقار اللجان الإنتخابية عن أماكن الإقامة خاصة فى المحافظات الكبرى وفى مقدمتها القاهرة والجيزة ، حيث نجد أنه بحكم كونها محافظات جاذبة للسكان من الأقاليم فمن الطبيعى أن يغير الوافدون محال اقاماتهم بين الحين والآخر ، ولذلك يتم توزيعهم على اللجان بطريقة عشوائية ووضعهم فى لجان بعيدة عن محل اقامتهم وهو ما يؤدى إلى عزوف مئات الألاف منهم - على الأقل - عن الذهاب لصناديق الإقتراع للإدلاء باصواتهم ، نظراً لرغبتهم فى عدم تحمل مشاق النزول ونفقات المواصلات والمعاناة من ارتفاع درجات الحرارة .. الخ . ولذلك أتمنى أن تكون هناك مراعاة لمثل هذه الملاحظات فى الإنتخابات القادمة حتى لا يتكرر هذا الأمر .



- من الأخطاء المتكررة فى عملية الإستعلام عن عنوان اللجنة الإنتخابية من خلال الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للإنتخابات أن العنوان يكتب فى أحيان كثيرة بصورة غير دقيقة وهو ما يؤدى إلى عدم الذهاب للجان أو العجز عن التصويت رغم الذهاب للعنوان الذى يظهر عند الإستعلام .



- لدى اقتراح وأرجو أن يكون محل دراسة من جانب كافة الجهات الرسمية والوزارات المعنية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للإنتخابات . هذا الإقتراح يتضمن منح المواطن حق التصويت فى أى لجنة انتخابية على مستوى الجمهورية ببطاقة الرقم القومى ، وهذا الأمر يشبه ما يحدث فى فروع البنوك المختلفة ، كما أنه من السهل منع تصويت المواطن أكثر من مرة بنفس الطريقة التى أعلنتها الهيئة الوطنية للإنتخابات وأعلنت فيها منع من قاموا بالتصويت فى الإنتخابات الرئاسية فى الخارج من التصويت فى انتخابات الداخل . وفى تصورى أن تنفيذ هذا الإقتراح سوف يسهم بشكل كبير فى زيادة معدلات المشاركة والتصويت .



- لماذا لا يتم فتح مقار للجان الإنتخابية داخل النوادى الرياضية والنقابات المهنية والعمالية وكذلك مراكز الشباب وهو الأمر الذى يساهم فى زيادة معدلات التصويت ، حيث أنه فى حال تطبيق هذا الإقتراح سوف يتم تشجيع المواطنين على النزول مع أسرهم سواء لقضاء بعض مصالحهم وتخليص أوراق داخل النقابات ، أو قضاء يوم داخل النادى للترفيه عن أنفسهم وعائلاتهم " بالبلدى كده المواطن يضرب عصفورين بحجر واحد " . وهنا نشير الى أن هذه الأماكن ليست غريبة على السادة القضاة حيث أنهم يقومون بالإشراف فيها على انتخابات النقابات والأندية الرياضية .



- من الظواهر المؤسفة للغاية فى الإنتخابات ، تكرار مشاهد الرقص من جانب الفتيات والسيدات بطريقة مبتذلة تسيىء للعملية الإنتخابية ولصورة مصر فى الخارج خاصة أن هذه الإنتخابات تتم متابعتها بصورة لحظية من جانب مؤسسات عالمية ودول كبرى وآخرى معادية لمصر . وللأسف يخطىء من يتصور أن هذا الأمر تعبير عن أجواء الفرحة لكنه للأسف يكشف عن سوء التربية وانعدام الأخلاق وغياب الرقابة من جانب الأب أو الأخ فى البيوت المصرية . ولذلك أطالب الجميع بأن يدركوا جيداً أنهم أمام لجان انتخابات وليس فى صالات ديسكو وكباريهات !!! .



- من الملاحظات الإيجابية التى شاهدتها بنفسى أمام بعض اللجان وكذلك من خلال وسائل الإعلام ، المعاملة المتميزة والمحترمة من جانب رجال القوات المسلحة والشرطة للناخبين ومساعدة المحتاجين منهم من ذوى الإحتياجات الخاصة والمرضى وكبار السن ،علاوة على قيامهم بإرشاد الناخبين الى مقار اللجان بطريقة محترمة للغاية .

