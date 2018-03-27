  • الثلاثاء 27 مارس 2018
  • بتوقيت مصر04:14 م
بحث متقدم
الاهلى

بث مباشر.. مباراة الأهلي والفجيرة الإماراتي

الانتخابات

"الوطنية للانتخابات": العزوف عن التصويت مكسب للأشرار

ل

آخر ما قالته "الناخبة المتوفاة" عن السيسي

صورة مؤيدة للرئيس

لافتة عائلة مؤيدة لـ"الرئيس" تثير الجدل

ي

نواب المنوفية يستقبلون المراقبين بـ"الفطير والشيشة"

ث

الأسواني يروى تفاصيل توقيفه فى مطار القاهرة

المستشارة تهاني الجبالي

دعوات تمديد الرئاسة 6 سنوات لن تطبق على "السيسي"

لميس

شاهد.. "الحديدي" توجه رسالة من داخل لجنتها الانتخابية

السيدة

بالفيديو.. سيدة تفقد الوعى بسبب "السيسي"

الانتخابات الرئاسية

صحف شهيرة تحث المواطنين على المشاركة بـ"الرئاسية"

"الوطنية للانتخابات": العزوف عن التصويت مكسب للأشرار

الحياة السياسية

الانتخابات
ارشيفية

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

بث مباشر.. مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات

#

مفاجأة .. الجفري: أرفض فتوى تحريم مقاطعة الانتخابات

#

تعرف على الدولة الأعلى تصويتًا في «الرئاسية»

#

"الوطنية للانتخابات" تعلن القائمة النهائية للمرشحين

مؤتمر

الانتخابات الرئاسية

الهيئة الوطنية للانتخابات

أكد المستشار محمود الشريف، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، إن العزوف عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية، ليس مكسبا سوى لمن لا يريد الخير للوطن، لافتا إلى أن الديمقراطية تقول أننا لابد أن نشارك بايجابية لنقف أمام كل من يشكك في ديمقراطية الدولة.

وتمنى "الشريف" خلال كلمته بالمؤتمر الذي يعقده الهيئة أن يسير اليومين الثانى والثالث من الانتخابات مثل اليوم الأول، حيث اصطفاف الناخبون فى الطوابير امام اللجان الانتخابية.

 وبدأت اليوم  فعاليات المؤتمر لإعلان أحداث اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية التي انطلقت في التاسعة من صباح اليوم الأربعاء.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الصورة والصندوق وبينهما الحقيقة في الانتخابات الرئاسية

جمال سلطان

وماذا بعد؟!

محمود سلطان

ما تيجي نرقص !

فراج إسماعيل

شعب.. بلا «كتالوج»

حسام فتحي

الشيخ الغزالي حين يتحدث عن الأكاسرة

د. عبد الآخر حماد

(استقالة عالمة ذرة!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» "الوطنية للانتخابات": العزوف عن التصويت مكسب للأشرار
» بالصور.. موتوسيكل سما المصري يمنعها من دخول لجنة "الانتخابات"
» 500 جنيه غرامة لمقاطعي الانتخابات
» بث مباشر.. مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات
» الولايات المتحدة تتستر على منظمة إرهابية
» أول تحرك رسمى لأوبر على وقف نشاطها
» رئيس فيس بوك يرفض التحقيق معه بشأن التسريبات
» بالفيديو.. طالبات يؤدين وصلة رقص أمام لجنة انتخابية
» يسرا تحذر المصريين من هذا الأمر
» ثوار سوريا: الجولاني تحوّل لـ"بلاك ووتر بشار"
» بالتزامن مع الانتخابات.. حقيقة العثور على قنبلة بالإسكندرية

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • مغرب

    06:16 م

  • فجر

    04:31

  • شروق

    05:55

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:16

  • عشاء

    19:46

من الى
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى
دعايا انتخابات 2018