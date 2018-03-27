مخاوف مصرية إسرائيلية من «يوم الأرض» و«النكبة»
بث مباشر.. مباراة الأهلي والفجيرة الإماراتي
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المصريون
يقوم موقع "المصريون"، بتقديم خدمة البث المباشر لجميع الأحداث الرياضية في العالم.
ويقدم اليوم بث مباشر للمباراة الودية الأهلي والفجيرة الإماراتي.
شاهد المباراة ..
مغرب
فجر
04:31
شروق
05:55
ظهر
12:05
عصر
15:35
18:16
عشاء
19:46