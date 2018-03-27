27 مارس 2018 - 04:07 م

الرقص على واحدة ونص أمام اللجان.. إبداع حصري للانتخابات المصرية بدأ في انتخابات عام 2014 ويقال إن أغنية "بشرة خير" هي الأساس وبعدها صار هز الأرداف والصدور علامة المرحلة !



لا توجد أي انتخابات في العالم تشهد هذه الظاهرة التي يفسرها البعض بأنها انعكاس للفرحة والسعادة، ولكن أليس التعبير عن الفرحة له طرق أخرى وقورة حتى لا تنقل الكاميرات للعالم أننا نهز الوسط بدلا من أن ننتخب بعقولنا واختيارنا الحر.

بدا المشهد الانتخابي أننا نخرج إلى اللجان لنرقص على الأغاني التي تنطلق من مكبرات الصوت هناك، وكأننا في درس عملي للتدرب على الرقص من ذلك الذي بشرت به المخرجة إيناس الدغيدي في فيلمها "ما تيجي نرقص"!

مفهوم الانتخاب أن تقترع بصوتك وتسجله في البطاقة المخصصة وتعود إلى بيتك أو عملك. أو تمارس سعادتك بطريقة أكثر إتزانا ووقارا وجمالا، وإذا كان لابد من الرقص فهذا له مكانه المناسب الذي قطعا ليس هو الشارع.

حتى عام 2014 لم تكن الظاهرة موجودة ولا أدرى كيف تشجعت أول فتاة أو سيدة لترقص أمام لجنة انتخابية وعن طريقها صار هذا الإبداع ماركة مسجلة. العالم كله يتابع عبر السوشيال ميديا فيديوهات راقصة تستدعي التنكيت علينا، خصوصا أن الأمر صار لا يقتصر على النساء فقط بل انضم إليه رجال.

البعض سيرد.. ولماذا تستكثر على الناس الرقص بسبب فرحتهم بالأمن والاستقرار؟!.. الحقيقة أنني لا أريد تعريضهم لسخرية السوشيال ميديا العالمية التي امتلأت بالقفشات والتعليقات طوال اليومين الماضيين، والتذكير بأنها انتخابات رئاسية وليس فرح العمدة !

يأتي السؤال الأهم.. هل جذب الرقص الناخبين ليدلوا بأصواتهم؟!.. هناك قولان.. الأول من وسائل الإعلام الحكومية وشقيقتها بأن اللجان كانت منذ اليوم الأول مزدحمة وخصوصا في المناطق الشعبية والريفية.

وهناك قول ثان من بعض المتابعين بأنها لم تكن كذلك.. الإقبال ضعيف وما نشهده على شاشات التليفزيون المقسمة بين عدة لجان مختلفة هو طوابير مرتبة ترتيبا خاصا لنقل الصورة المطلوبة.

لا يمكنني التيقن من حقيقة ذلك لكنها على أي حال شكوك منبعثة من غياب الثقة في أي شيء بسبب أن مرحلة الترشح كانت سيئة جدا، فهناك موظفون اشتكوا من إجبارهم على توقيع توكيلات للمرشح الأول، وهناك مرشحون مفترضون من ذوي الثقل لم يتيسر لهم الاستمرار، فانتهى الأمر بمرشح وحيد، ومرشح آخر تم الدفع به في الساعة الأخيرة لتجميل المشهد.

وبعيدا عن الاستشهاد بأصحاب نظرية المؤامرة.. نعترف بأن هناك كثرة خائفة فعلا من الديمقراطية والحريات فما خبرته منها هي تلك المرحلة الفوضوية التي أعقبت ثورة 25 يناير. وسواء كانت الفوضى مدبرة أم حقيقية فإن الناس تخشاها بشدة إذا جرى الترشح والاقتراع دون تدخل من الدولة.

ولكي تعود ثقة المجتمع في الديمقراطية والحريات نحتاج إلى وقت يثبت فيه لكبار السن والنساء خصوصا أن الفوضى ليست سمة المجتمعات الليبرالية وما حدث بعد 25 يناير شيء طبيعي عقب الثورات الكبرى كان سيأخذ زمنه وينتهي.

الشباب مقتنع بأن ثورته بريئة من الفوضى وضحية لفخ نصب بإحكام للتخلص من تبعاتها، وما نعيشه الآن هو ردة كبيرة عليها يشارك فيها الأباء والأجداد والسيدات قلقا على المستقبل الذي لا يعنيهم بقدر ما يعني الأبناء والأحفاد.

أكثر الذين شاركوا في الاقتراع رجال وسيدات ناهزوا الخمسين أو تجاوزوها. تلك المرحلة من العمر تنشد الهدوء والاستقرار ولا تمانع أن يحكمها رئيس واحد مدى الحياة إذا وفر لهم الاطمئنان والأمان.







