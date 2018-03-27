مراسل «رويترز» يكشف سر طوابير الانتخابات

27 مارس 2018 - 04:45 م

قالت وكالة "رويترز" إن بعض طوابير الانتخابات والزحام أمام اللجان الانتخابية لا يدل على ارتفاع نسبة المشاركة في التصويت الذي بدأ من أمس الإثنين ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

وكشفت "رويترز" بالمثال في حي الشرابية، حيث رددت مجموعة من الناس شعارات مؤيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي أمام اللجان ولوحوا بالأعلام المصرية وجابوا الشوارع لحث السكان على التصويت، غير أن مراسلها رأى أقل من عشرة ناخبين يدخلون ثلاثة مراكز اقتراع مختلفة في الحي مساء الإثنين.

وقالت "رويترز" إن الأنظار تتجه إلى نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات التي تجرى على ثلاثة أيام في ظل غياب أي منافسة جدية بعد خروج المنافسين الرئيسيين للسيسي من السباق تحت ضغوط على ما يبدو، ولا ينافس السيسي سوى مرشح واحد وهو موسى مصطفى موسى الذي أعلن تأييده للرئيس.

ونقلت الوكالة عن أبو مصطفى (51 عاما) قوله "إذا انتخبت فسأفسد صوتي بترك علامة في الخانتين. لا أريد أيا منهما"، فيما قال محمد حسين الذي يملك متجرا للأحذية في الشرابية ويبلغ من العمر 40 عاما إنه لم يصوت لكنه يعتزم التصويت للسيسي. وبسؤاله عن سبب ذلك قال إن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذها السيسي مهمة حتى وإن تسببت في زيادة الأسعار.

وتابع "الأسعار طبعا عليت جدا على الكل بس يمكن كانت واطية قوي زمان وده كان بيشكل عبء على الحكومة. وكمان هو عمل مشروعات كبيرة كتير يمكن احنا مش شايفين الفوائد بتاعتها دلوقت بس إن شاء الله بكرة تجيب خير".