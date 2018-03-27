نستطيع استئصال الإخوان لكننا لسنا دولة مجازر

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قانون

الإخوان

حمدى بخيت

دولة مجازر

قال اللواء حمدي بخيت الخبير الاستراتيجي والعسكري، إن المحرضين على المقاطعة منظومة متشابكة والإخوان أحد أطرافها.

وأضاف بخيت، خلال حواره ببرنامج "العاصمة" المذاع على قناة "العاصمة"، : "يجب أن نستأصل عناصر الإخوان الموجودة في مصر، والدولة تعرفهم"، في الوقت ذاته قال: "لكننا دولة قانون، ولسنا دولة مجازر".

وانطلقت أمس، الانتخابات الرئاسية، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام. ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات. وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.


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