"مرتضى" يتسبب في إيقاف برنامج «ملعب الشريف»

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المصريون

مرتضى

الشريف

الأعلي للاعلام

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة حسين زين، إيقاف برنامج «ملعب الشريف» المذاع على قناة «ltc»  لمدة شهر، وذلك لما شهدته حلقة السبت الماضي الموافق 24 مارس الجاري، من تجاوزات من مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الذي هاجم العديد من الشخصيات بعبارات لا تليق.

كما قرر المجلس في بيان له، إحالة مقدم البرنامج أحمد الشريف إلى نقابته المختصة للتحقيق معه وقيام النقابة بإخطار المجلس بالنتيجة، محذرًا بسحب ترخيص القناة في حال تكرار المخالفة.

و جاء فى القرار: «توقيع غرامة على قناة ltc» قدرها 50 ألف جنيه، وذلك طبقا لقراري رئيس المجلس رقم 4 لسنة 2017 و رقم 2 لسنة 2018».

وفي وقت سابق قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إيقاف برنامج ملعب الشريف لمدة 7 أيام، بعدما شهد البرنامج تجاوزات ضد عدد من الرموز الرياضية.

يذكر أن اللجنة تجتمع بشكل أسبوعي لضبط أداء الإعلام الرياضي، ومواجهة الانفلات في البرامج والإعلام الرياضي.



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