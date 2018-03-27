لماذا ظهر التوتر في اليوم الثاني للانتخابات ؟!

27 مارس 2018 - 04:53 م

في اليوم الثاني للتصويت بدأت ملامح التوتر تظهر على أكثر من صعيد مهتم بالنسبة والأرقام التي ستخرج بها الانتخابات ، وانتشرت الدعايات في الشوارع بمكبرات الصوت تحض الناس على النزول للتصويت ، كما انتشرت دعايات أخرى تتوعد من لم ينزل للتصويت بعقوبة مالية ضخمة ، ونشرت صحف مؤيدة للرئيس السيسي هذا التهديد بوضوح ، وتسربت مشاهد من مؤسسات خاصة وتعليمية تتوعد من لا يشارك بمتاعب وظيفية ، كما أن الصحف الحكومية والخاصة الموالية والتي تستخدم خدمة بث رسائل إخبارية عبر الموبايل باشتراكات خاصة ، بثت ضمن الأخبار دعوات بالنزول والتصويت في الانتخابات ، وهي مفاجأة مدهشة وربما لا تتفق مع قواعد التعاقد مع المشتركين ، وأنا شخصيا أتتني رسائل من هذا النوع ، كما أن الحديث عن مؤامرات اتسع نطاقه اليوم الثاني .



هذا التوتر ربما كان مرده إلى التقارير التي تسربت وتحدثت عن نسب تصويت متواضعة في اليوم الأول ، وهو اليوم الذي يشهد ـ عادة ـ أكبر كثافة للحشد بأقوى طاقة للمرشح ، وعادة ما يبقى اليوم الثاني والثالث بإقبال ضعيف وشبه رمزي للقلة التي لم يسعفها الوقت للنزول لأسباب عارضة ، وكانت أكثر من صحيفة ـ مثل الشروق والمصري اليوم ـ قد نشرت تقارير متقاربة منسوبة لمصادر قضائية عن نسب مشاركة في اليوم الأول تتراوح بين 12% ، و 13% ، كما نشرت تصريحات لبعض السادة المستشارين رؤساء اللجان ، تتحدث عن أن نسبة المشاركة في لجانهم لم تتجاوز 10% حتى منتصف اليوم الثاني ، وهذه كلها مؤشرات مقلقة للغاية ، والمؤكد أنها بتفاصيلها موجودة لدى مسئولي الحملات الانتخابية والجهات المعنية بالمتابعة أيضا .

هناك بعض الجهات التي استخدمت أساليب دعائية لا تليق بحدث سياسي رفيع وجاد مثل الانتخابات التي تحدد قائد الدولة للسنوات الأربع المقبلة ، مثل توزيع مواد غذائية على الناخبين أو حشد بعض الفتيات والسيدات للرقص والغناء أمام اللجان ، وأتصور أن هذه أفكار فردية ، وليست سياسة رسمية ، فلا أتصور أن جهة رسمية تقدم على هذا السلوك الشائن ، وإنما هي مبالغات من بعض رجال الأعمال ممن يريدون أن يظهروا في صورة الداعمين الأبرز للرئيس السيسي ، ولكنهم ـ بما فعلوه ـ أساءوا إليه ، كما أساءوا إلى العملية الانتخابية ، فمثل هذه المظاهر لا يمكن أن تشاهدها في أي انتخابات ديمقراطية في البلاد المحترمة ، للانتخابات روح تنافسية وجدية واهتمامات بالأفكار والمشاريع والبرامج السياسية للمرشحين ، وليس الرقص الخليع أمام اللجان ، وفي حالة مصر تحديدا تزداد بشاعة هذه المشاهد والتي يراها أسر شهداء الجيش والشرطة الذين لم تجف دماءهم الطاهرة بعد ، كما أن هذه المظاهر ـ بدون شك ـ فيها شبة إساءة للمرأة المصرية ، خاصة وأن مشاهد رقص الفتيات والسيدات في الشارع أمام الناس يشاهدها الملايين من الأشقاء العرب وغير العرب .

الليلة هي الأكثر أهمية في مسار الانتخابات ، فهي الليلة الأخيرة التي سيبيت فيها الصندوق بعيدا عن "حضن" القضاء ، وقد نفى المستشار محمود الشريف المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا للانتخابات حدوث أي عبث بالصناديق خلال مبيتها في الليلة الأولى ، وقال أن الصناديق تنتقل لغرف بأقفال بلاسيتيكة مرقمة ، وتكون في حماية قوات الشرطة والجيش طوال الليل حتى يتم تسلمها صباحا من المستشار رئيس اللجنة ، وأرجو من المستشار الشريف أن يطمئن الناس غدا أيضا ، في اليوم الثالث ، على أن الصناديق بخير ، وأنها لم تتعرض لأي عبث يؤثر على الأرقام النهائية للتصويت .