» مصر تسترد 3 قطع أثرية من أمريكا

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أمريكا

اثار

استرداد

قالت وزارة الآثار، اليوم الثلاثاء، إنها نجحت بالتعاون مع وزارة الخارجية في استرداد 3 قطع أثرية تم تهريبها إلى خارج البلاد.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن "تلك القطع هي عبارة عن أجزاء من مومياء تتكون من رأس ويدين آدميتين كان قد تم سرقتها من منطقة وادي الملوك بمدينة الأقصر (جنوب) وتهريبها خارج البلاد عام 1927".

وأشارت إلى أنه "أثناء عرض القطع الثلاث ضمن قائمة إحدى صالات المزادات بمدينة منهاتن بأمريكا قامت وحدة مكافحة الاتجار في الآثار التابعة لمكتب المدعي العام الأمريكي بمقاطعة نيويورك بوقف بيعهم وضبطهم".

ولفتت إلى أنه "فور ضبط تلك القطع قامت السلطات الأمريكية بالتواصل مع وزارة الآثار والتي بدورها تواصلت مع وزارة الخارجية المصرية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو استردادها وتسليمها إلى القنصلية المصرية وإعادتها إلى أرض الوطن".

وفي أغسطس الماضي، أعلنت مصر، فقدان 32 ألفًا و638 قطعة أثرية على مدار أكثر من 50 عامًا مضت، بناءً على أعمال حصر، وفق وزارة الآثار.


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