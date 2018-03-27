الدولة تعلن فرص عمرة لمن يشارك في الانتخابات

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اللواء محمود عشماوي
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وكالات

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انتخابات

القليوبية

محمود عشماوي

أعلنت محافظة القليوبية توفير فرص رحلات عمرة لكل من يشارك فى الانتخابات الرئاسية، والتي بدأت أمس الإثنين وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

وأكد اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، توفير 22 فرصة عُمرة عن طريق القرعة، لجميع من أدلوا بأصواتهم.

وقال بيان إعلامي صادر عن المحافظة، إن المحافظة بالتعاون مع عدد من رجال الأعمال خصصوا فرصتين لكل مركز ومدينة على مستوى المحافظة لتشجيع الناخبين على الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري، مشيرا إلى أن موعد العمرة خلال شهر شعبان.

وأكد عشماوي أنها القرعة العلنية والسحب ستجرى على جميع من أدلوا بأصواتهم خلال 3 أيام الانتخابات 28،27،26 مارس وستعلن الأسماء ومقابلتهم بعد الانتخابات مباشرة.


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