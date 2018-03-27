تزايد أعداد الناخبين ومسيرات انتخابية ببني سويف

27 مارس 2018 - 05:41 م

تزايدت أعداد الناخبين فى معظم لجان بنى سويف خاصة فى مراكز المحافظة وقراها فقد شهدت اللجان الانتخابية في قرى مراكز الواسطى وناصر وإهناسيا وببا إقبالًا غير مسبوق من الاهالى للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.



وأعلن الدكتور شريف عبد المنعم، منسق المحافظة، بحملة "كلنا معاك"، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تتابع عمليات الحشد ورصد النتائج أولًا بأول نظمت إدارة ببا التعليمية بالتعاون مع نقابة معلمين ببا مسيرة مجمعة لمعلمي مدارس الإدارة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية شارك فيها أكثر من 200 شخص تقدمهم أحمد عزت مدير الإدارة تزينت المسيرة بأعلام مصر.





وردد المشاركين هتافات تحيا مصر وانضم المارة في الشوارع وعلت أصوات تلكسات السيارات فرحا بالانتخابات . وفى بندر بنى سويف قاد النائب محمود ابو عزوز عضو مجلس النواب مسيره ضمت مايقرب 250 سياره وسط الاغانى والزغاريد تجوب شوارع وميادين وقرى المدينه حاملين أعلام مصرز



