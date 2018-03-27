تزايد أعداد الناخبين ومسيرات انتخابية ببني سويف

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غرفة العمليات

لجان بنى سويف

تزايدت أعداد الناخبين فى معظم لجان بنى سويف خاصة فى مراكز المحافظة وقراها فقد شهدت اللجان الانتخابية في قرى مراكز الواسطى وناصر وإهناسيا وببا إقبالًا غير مسبوق من الاهالى للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وأعلن الدكتور شريف عبد المنعم، منسق المحافظة، بحملة "كلنا معاك"، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تتابع عمليات الحشد ورصد النتائج أولًا بأول نظمت إدارة ببا التعليمية بالتعاون مع نقابة معلمين ببا مسيرة مجمعة لمعلمي مدارس الإدارة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية شارك فيها أكثر من 200 شخص تقدمهم أحمد عزت مدير الإدارة تزينت المسيرة بأعلام مصر.

 وردد المشاركين هتافات تحيا مصر وانضم المارة في الشوارع وعلت أصوات تلكسات السيارات فرحا بالانتخابات . وفى بندر بنى سويف قاد النائب محمود ابو عزوز عضو مجلس النواب مسيره ضمت مايقرب 250 سياره وسط الاغانى والزغاريد تجوب شوارع وميادين وقرى المدينه حاملين أعلام مصرز

 كما نظم العاملون بمعهد العلوم الإدارية مسيرة حاشدة سيرًا على الأقدام بمدينة بنى سويف، نظم عمال المصانع بمنطقة بياض العرب الصناعية وموظفو شركة مياه الشرب ببني سويف مسيرة بالسيارات والدراجات البخارية جابت شوارع وأحياء مدينة بني سويف، لحث المواطنين على المشاركة والإدلاء بأصواتهم فى الإنتخابات الرئاسية.

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