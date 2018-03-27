قانوني يطالب بمشاركة المنظمات المدنية في تشكيل "الأعلى لمواجهة الإرهاب"

27 مارس 2018 - 06:02 م

علّق المحامي والحقوقي عمرو عبد السلام، نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، على مشروع قانون تشكيل المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف الذى قدمته الحكومة للبرلمان لإقراره.

وصرح "عبدالسلام"، بأن إنشاء هذا المجلس قد تأخر كثيرًا في ظل انتشار ظاهرة الإرهاب وتطورها بسرعة رهيبة أكثر ما تتطور به أدوات واستراتيجيات مواجهته.

ووصف "عبد السلام"، الإرهاب بالفيروس الذي نمى وانتشر وتمحور في جسد الأمة العربية بطريقة أسرع من خلق أجساد مضادة لمحاربته والقضاء عليه؛ لأن التنظيمات الإرهابية المتطرفة تطور من نفسها وتبتكر في أساليب استخدامها لوسائل الإرهاب خلاف الأسلوب الروتيني العقيم الذي ظل يسيطر علي أنظمة الدول التي تعاني من الإرهاب وتفكيرها داخل الصندوق لذلك كانت الحاجة الملحة إلى إنشاء مثل هذا المجلس الوطني عن طريق استخدام استراتيجيات متطورة غير تقليدية تواكب وتتفوق على التنظيمات الإرهابية.

إلا أن تفعيل تلك الإستراتيجيات الخاصة بمواجهة الإرهاب لن يتأتى ذلك إلا من خلال مساندة كل القوة الابداعية في المجتمع والتي يأتي علي رأسها مؤسسات المجتمع المدني بكافة تنويعاته والمقصود بالمجتمع المدني هنا "مجموعة التنظيمات التطوعية الحرة التي ينشئها المواطنون لتحقيق مصالح أفرادها أو لتقديم خدمات للمواطنين او لممارسة أنشطة إنسانية متنوعة".

مثل الجمعيات الأهلية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والاتحادات الطلابية وجمعيات رجال الأعمال والنقابات المهنية والنقابات العمالية، والكيانات الدينية كالطرق الصوفية وهذه المنظمات والمؤسسات جميعًا قادرة لو عبأت قواها ومارست أنشطتها فى كل أنحاء المجتمع على القيام بدور فعال فى مواجهة الإرهاب والتطرف.

وأضاف عبد السلام، أن سبب انتشار الإرهاب والتطرف في مصر والعالم العربي يرجع إلى عدم تطوير الخطابات الدينية أو السياسية التي تحولت لأفكار متطرفة كان يمكن مواجهتها بأدوات المجتمع المدنى الفكرية والاجتماعية والثقافية والفنية فهذه هي المسئولية التي تتحملها النخبة في أي دولة وهي قيادة عملية التنوير، وبناء الوعي، خاصة في مرحلة ما بعد الاهتزازات السياسية الكبرى أو فى أوقات التحديات الكبرى.

وأكد أنه تأتى أھمية مؤسسات المجتمع المدني كونھا وسيطا، نھضويا، وتعبويا بين الفرد والمجتمع والمواطن والدولة، وھي لا تقوم إلا على أساس المواطنة والديمقراطية والتعايش، وھي بدورھا تعزز وترسخ قيم واستحقاقات المواطنة والديمقراطية والتعايش لذلك تتعدد أدوارها ومهامها فى مواجهة الإرهاب بتعددها وتنوعها وانتشارها فى المجتمع كالآتى:

رصد وتشخيص مؤشرات الإنذار المبكر فى المجتمع , بحكم انتشار مؤسسات المجتمع المدنى فى كافة انحاء الوطن واحتكاكها اليومى بالمواطنين والاحداث , وقدرتها على رصد التغييرات التى تعطى مؤاشرات انذار لتنامى الافكار المتطرفة

تشجيع برامج وانشطة نشر ثقافة الحوار واحترام الرأي والرأي الآخر، ونبذ ممارسات الاقصاء والتھميش ضد أي مجموعة عرقية أو اجتماعية,نشر ثقافة إنماء الحس الوطني والوحدة الوطنية لدى المواطن .

نشر ثقافة التسامح والاستنارة من خلال أنشطتها المتنوعة فإنها تساهم بشكل حقيقى فى تحصين المواطنين ضد التطرف والاستجابة لمحاولات تجنيدهم للمنظمات الإرهابية .

المشاركة فى وضع وتخطيط استراتيجيات وبرامج وخطط لمواجهة‌ الإرهاب فى المجالات الفكرية والثقافية والفنية والاجتماعية للتأكيد على علاقة الشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني،

العمل كشريك لمؤسسات الدولة على النهوض بمستوى معيشة الفئات المهمشة وسكان الأحياء العشوائية ومساعدتهم فى إيجاد المسكن الآدمى والعمل المنتظم وإدماجهم فى المجتمع وتمكينهم من التعرف على القيم الانسانية الرفيعة من خلال العروض السينمائية والمسرحية فى اماكن اقامتهم وفى مراكز الشباب والأندية ليكونوا على صلة بالثقافة الانسانية والقيم الايجابية من خلال هذه العروض الفنية والندوات الثقافية والاجتماعية , وهذا لا ينفى مسئولية مؤسسات الدولة فى المقام الأول عن توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين .

لعب دور استشاري إيجابي لاستبدال برامج مواجهة ‌الإرهاب التي لم تنجح لأي سبب کان .

تقليل المسافات وردم الهوة وتخفيف الصراعات الموجودة فى المجتمع بين كافة طوائفه من خلال توفير أجواء مناسبة وآمنة للنقاش والحوار المجتمعى لحل كافة المشكلات وحصار التوتر الطائفي أو القبلي أو الديني.

دخول المجتمع المدني والمنظمات الأهلية في مثل هذا الحوار أسهل بکثير من دخول الحکومات والدول فيه ذلك أن وجود اتجاه إنساني هو أمر ضروري ، وفي هذه الحوارات يجب أن يتم التأکيد وبوضوح تام أن الحوار لا يعطي الجماعات التي تمارس العنف أي نوع من الشرعية أو التبرير ، وهنا لا بد أن تستخدم منظمات المجتمع المدني أسلوب الرسائل المفتوحة والبيانات والخطابات الموجهة ‌إلي الجماعات المسلحة ‌بحيث تحتوي هذه الرسائل إدانة للأساليب الإرهابية‌ وتأکيدا على الإتجاهات والمسائل الأخلاقية‌ وتطبيقات موازين حقوق الإنسان ، وإن موازين حقوق الإنسان تشمل في أحکامها طرفي المعادلة أي منفذي الأعمال الإرهابية‌ وضحاياها علي حد سواء.

كما يمکن للمجتمع المدني والمنظمات الأهلية لعب دور قانوني مهم للغاية فيما يتعلق بالمجالات القانونية المرتبطة بالإرهاب ومواجهته ، ومنها «تقوية الأطر القانونية الدولية والقطرية للأنشطة المتعلقة بمواجهة الإرهاب »خاصة عندما يتم تنفيذ هذه القوانين ويرتبط الأمر بحماية حقوق الإنسان .

ومن الجوانب الأخرى لنشاطات المجتمع المدني والمنظمات الأهلية هو الدور الذي يمکن أن تلعبه هذه المنظمات في التعامل مع وسائل الإعلام وتوجيه الرأي العام إزاء ظاهرة‌ الإرهاب ، فالعلاقة البناءة مع وسائل الإعلام تعد مسألة حياتية بالنسبة للمجتمع المدني والمنظمات الأهلية ، لأنها تحتاج إلي وسائل الإعلام من أجل توفير معلومات تتطابق مع الواقع والتشکيک بالتصورات السلبية وغير المنصفة التي تمتلکها قطاعات من المجتمع ، ومن أجل الترويج للحوار وللمناظرات العامة حول قضايا مثل الأمن العام وحقوق الإنسان داخل المجتمع ، لأن طرح مثل هذه الموضوعات من خلال قنوات متخصصة ومحترفة‌ في المجتمع سيدفع بالجماعات الصغيرة‌ نحو الالتفات إلى مسألة مواجهة الإرهاب ويذکرهم بمسؤولياتهم في الحيلولة دون إثارة العصبيات والتصورات التقليدية أو المعلومات الخاطئة والناقصة‌، وبالنسبة‌ للمجتمع المدني والمنظمات الأهلية‌ نفسها ، من المهم جدا أن تجري دراسات کاملة‌ ودقيقة‌ حول الإرهاب ، والعنف السياسي والظروف التي تنتهي إلي اتساع نطاق الإرهاب.



