بالصور.. وزير الدفاع يتفقد عددًا من اللجان الانتخابية بطنطا

تفقد الفريق أول صدقى صبحى، وزير الدفاع، عددًا من اللجان الانتخابية بمدينة طنطا، بمحافظة الغربية؛ للاطمئنان على سير العملية الانتخابية، ومتابعة عملية التصويت من الناخبين في اللجان.
وتوجه وزير الدفاع، إلى لجان على مبارك، محمد فريد، والإمام الشافعي، للوقوف على سير العملية الانتخابية، وكان يرافقه اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، واللواء طارق حسونة مدير الأمن.
وقام "صدقى" بالتنبيه على القوات بحسن معاملة المواطنين والتنبيه عليهم بكافة التعليمات المستديمة، وأن تكون مشاركتهم مشاركة إيجابية وبصورة تفخر بها وزارة الداخلية.
وأكد وزير الدفاع، ضرورة التأمين للعملية الانتخابية واليقظة التامة ومساعدة كبار السن على الوصول للجان الانتخابات بكل سهولة ويسر ومراعاة الحرم الآمن للجان الانتخابية وتوسيع دائرة الاشتباه والتأكد من الأشخاص المترددة على المقار الانتخابية.
ورافق وزير الدفاع، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، واللواء مصطفى شحاتة، مساعد رئيس الأركان، واللواء محمد حجازي، قائد الفرقة الثامنة، وقيادات القوات المسلحة.