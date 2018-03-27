  • الثلاثاء 27 مارس 2018
  • بتوقيت مصر07:24 م
بحث متقدم
مشاركة كبار السن في الانتخابات

أسباب إقبال كبار السن على التصويت في الانتخابات

مصر واليونان

بث مباشر.. مباراة مصر واليونان

أرشيفية

سيارة تجوب الشوارع:«اللى هينتخب هياخد 50 جنيه»

سعد الدين إبراهيم

وفد مصري بقيادة «سعد الدين إبراهيم» يزور إسرائيل

السيسي

انخفاض التصويت يؤكد عدم تفويض «السيسي»

صورة اللافتة المثيرة للجدل

«العاق وليد الشريف» يُحدث ضجة بأمريكا

اللواء محمود عشماوي

الدولة تعلن فرص عمرة لمن يشارك في الانتخابات

انتخابات الرئاسة

مراسل «رويترز» يكشف سر طوابير الانتخابات

المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمى باسم الهيئة الوطنية للانتخابات

حقيقة مد التصويت في«الرئاسية» ليوم الخميس

المحرصاوي خلال لقاء مع طلاب كليات فرع طنطا

رئيس جامعة الأزهر يرد على فصل الكليات العملية عن النظرية

قبل رمضان

وفد مصري بقيادة «سعد الدين إبراهيم» يزور إسرائيل

آخر الأخبار

سعد الدين إبراهيم
سعد الدين إبراهيم

عبدالله أبوضيف

أخبار متعلقة
#

نسبة التصويت فى الرئاسية لن تزيد على 50%

#

«سعد الدين إبراهيم» يفتح النار على الرافضين للتطبيع

#

"مستوردي الغاز": الاستيراد يصب في مصلحة مصر

#

مفكر قبطي يتهم سعد الدين إبراهيم بـ"الخيانة"

إسرائيل

مصر

تل ابيب

زيارة

ابراهيم

كشف الدكتور سعد الدين إبراهيم، رئيس مجلس أمناء مركز "ابن خلدون للدراسات الإنمائية" عن أنه يعتزم زيارة إسرائيل مجددًا في غضون أسابيع، ضمن وفد شعبي مصري، على الرغم مما أحاط زيارته لتل أبيب في يناير الماضي من جدل واسع في مصر حولها.

وعقد إبراهيم لقاءً مع السفير الإسرائيلي في القاهرة، ديفيد جوفرين داخل مركز ابن خلدون، وقال إن "اللقاء تم بناءً على طلب السفير، وهو أمر لا أرفضه ولا أعتبره مشينًا، إذ أن المركز مفتوح لكل الناس بمختلف آرائهم وأفكارهم وجنسياتهم، ولا أمنع أي ـحد من دخوله مهما كانت توجهاته وأفكاره".

وأضاف إبراهيم في تصريح إلى "المصريون": "السفير الإسرائيلي، طلب مني تشكيل وفد مصري من المواطنين والنخبة، لزيارة إسرائيل من أجل مزيد من التعاون بين الشعبين الإسرائيلي والمصري، وإذابة الخلافات التي طالت لعقود طويلة، خاصة وأن الحكومتين المصرية والإسرائيلية بينهما اتفاق تام، وتعاون مثمر، أسفر مؤخرًا عن توقيع اتفاقية لاستيراد الغاز الإسرائيلي وتصديره إلى الخارج عن طريق الدولة المصرية".

وأشار الأكاديمي المصري إلى أنه سيعمل على أن يضم الوفد المصاحب ما لا يقل عن 20 شخصًا، بالتنسيق مع الجانبين المصري والإسرائيلي قبل الزيارة، التي قال إنها ستكون قبل شهر رمضان المقبل.

وأوضح أنه وردته طلبات من مواطنين بالفعل يرغبون في زيارة إسرائيل، وقاموا بتوقيع إقرار شخصي بمسؤوليتهم الكاملة عن الزيارة، وسيتم تقديم هذه البيانات إلي الأمن، للتأكيد على أنه لم يصطحبهم عنوة، وإنما بكامل رغبتهم الشخصية.

وكان إبراهيم زار إسرائيل في يناير الماضي بناءً على دعوة من جامعة تل أبيب، في مؤتمر نظمته عن مصر والثورات العربية واجه خلاله هجومًا من طلاب فلسطينيين اتهموه بـ"التطبيع".

بينما اتهم المحامي سمير صبري - المعروف بتأييد النظام الحالي - في بلاغ للنيابة العامة، بـ"الخيانة والتطبيع" مع إسرائيل من خلال إلقاء محاضرة في تل أبيب، مطالبًا بإحالته للمحاكمة الجنائية.

ودافعت السفارة الإسرائيلية بالقاهرة عن الزيارة، وقالت إنه "بناء على معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل (1979) فإن كل المصريين مرحب بهم لزيارة إسرائيل وإجراء حوار مع المجتمع الإسرائيلي".

واعتبرت، مناهضة زيارة مواطن مصري لإسرائيل "فكرة أكل عليها الدهر وشرب، ولا تمت للواقع بصلة". وأضافت أن "التعاون بين شعوب المنطقة هو المفتاح الرئيسي للاستقرار والازدهار الاقتصادي".

وعلى المستوى الرسمي تقيم مصر علاقات سياسية واقتصادية مع الجانب الإسرائيلي، كان آخرها عودة السفير الإسرائيلي إلى القاهرة مؤخرًا بعد غياب منذ ثورة 25 يناير 2011.

وفي الوقت نفسه تواجه هذه العلاقات رفضًا على المستوى الشعبي.

وفي مارس 2016، وافق مجلس النواب المصري، على إسقاط عضوية النائب المستقل توفيق عكاشة، على خلفية لقائه السفير الإسرائيلي السابق حايين كوريين، قبلها بأسبوع، وهو ما أثار موجة غضب برلمانية وشعبية وقتها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا ظهر التوتر في اليوم الثاني للانتخابات ؟!

جمال سلطان

وماذا بعد؟!

محمود سلطان

ما تيجي نرقص !

فراج إسماعيل

شعب.. بلا «كتالوج»

حسام فتحي

الشيخ الغزالي حين يتحدث عن الأكاسرة

د. عبد الآخر حماد

(استقالة عالمة ذرة!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة روسيا وفرنسا
» الناتو يطرد 7 من أعضاء البعثة الروسية لديه
» مروان محسن يقود هجوم المنتخب أمام اليونان
» بالفيديو.. «محارب» يقود الأهلي لاكتساح الفجيرة
» موعد المباريات الودية الدولية اليوم.. والقنوات الناقلة
» مصر تسترد 3 قطع أثرية من أمريكا
» وديًا.. الزمالك يتعادل إيجابيا مع الشمس
» "مرتضى" يتسبب في إيقاف برنامج «ملعب الشريف»
» مخاوف مصرية إسرائيلية من «يوم الأرض» و«النكبة»
» نواب المنوفية يستقبلون المراقبين بـ"الفطير والشيشة"
» "الوطنية للانتخابات": العزوف عن التصويت مكسب للأشرار

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • عشاء

    07:46 م

  • فجر

    04:31

  • شروق

    05:55

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:16

  • عشاء

    19:46

من الى
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى
دعايا انتخابات 2018