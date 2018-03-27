» الناتو يطرد 7 من أعضاء البعثة الروسية لديه

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أعلن حلف شمال الأطلسي، اليوم الثلاثاء، طرد 7 من أعضاء البعثة الروسية لدى الحلف على خلفية قضية تسميم العميل الروسي المزدوج "سيرغي سكريبال" في بريطانيا.

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي، في بلجيكا: "سحبت اعتماد7 من موظفي البعثة الروسية، وسأرفض طلب اعتماد ثلاثة آخرين".

وأضاف ستولتنبرغ أن الحلف خفّض أيضًا الحد الأقصى لحجم البعثة الروسية لديه من 30 إلى 20 شخصًا.

وأشار أيضًا أن التحالف بذلك يكون وجّه رسالة واضحة إلى روسيا مفادها أن هناك "عواقب لسلوكها الخطير".

وشدّد كذلك على أن قرار التحالف اليوم لم يغير سياسة التحالف تجاه روسيا.

وأمس أعلنت الولايات المتحدة، وكندا، واستراليا، ودول أوروبية طرد عشرات الدبلوماسيين الروس على خلفية تسميم الجاسوس الروسي سكريبال وابنته يوليا في المملكة المتحدة، في وقت سابق من الشهر الجاري. -


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