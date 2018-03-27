  • الثلاثاء 27 مارس 2018
  • بتوقيت مصر09:06 م
بحث متقدم
مصر واليونان

بث مباشر.. مباراة مصر واليونان

الصورة "المزيفة" المتداولة

«العاق وليد الشريف» يظهر ويدلي بصوته لـ«السيسي»

البابا تواضروس يدلي بصوته في الانتخابات

مراسلون أجانب: الأقباط الأكثر تصويتًا بالانتخابات

الفريق أحمد شفيق أثناء الإدلاء بصوته

بالصور..«شفيق» يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

الأمير خالد بن سلمان

«بن سلمان» في أعنف هجوم على الإرهاب الإيراني

مشاركة كبار السن في الانتخابات

أسباب إقبال كبار السن على التصويت في الانتخابات

أرشيفية

سيارة تجوب الشوارع:«اللى هينتخب هياخد 50 جنيه»

سعد الدين إبراهيم

وفد مصري بقيادة «سعد الدين إبراهيم» يزور إسرائيل

السيسي

انخفاض التصويت يؤكد عدم تفويض «السيسي»

صورة اللافتة المثيرة للجدل

«العاق وليد الشريف» يُحدث ضجة بأمريكا

بالصور.. كبار السن يشاركون بكثافة بالبحر الأحمر

قبلي وبحري

صور الناخبين
صور الناخبين

حسن حمدان

أخبار متعلقة
#

الداخلية تخصص كراسى متحركة لكبار السن لمساعدتهم فى الانتخابات

#

"ميركيور" الغردقة يكرم محرر "المصريون"

#

الرقابة الإدارية تضبط مسئولاً كبيرًا بالبحر الأحمر بتهمة الرشوة

#

"السيسي" أعلي الأصوات فوق السن في انتخابات أطباء البحرالأحمر

الرئاسة

البحرالأحمر

كبار المسنين.

يشاركون.

بقوة انتخابات.

شهدت الانتخابات الرئاسية لليوم الثاني، إصرار المسنين وكبار السن من المواطنين بمدينة مرسى علم وقراها جنوب البحرالأحمر على المشاركة بقوة فى الاقتراع فى لجان الانتخابات.

ويقوم الشباب بمساعدتهم فى الإدلاء بأصواتهم يذكر أنه تجرى العملية الانتخابية فى 110 لجان انتخابية منها 8 لجان عامة فرعية بمدن المحافظة منها 14 لجنة انتخابية بمدينة رأس غارب ، 52 لجنة بمدينة الغردقة ، 16 لجنة بمدينة القصير ، 17 لجنة بمدينة سفاجا ، 6 لجان بمدينة مرسى علم ، 3 لجان بمدينة الشلاتين و 2 لجنة بمدينة حلايب.
ويبلغ عدد المواطنين من لهم حق التصويت من أهالى المحافظة 279222 ناخبًا وأصوات الوافدين من سجلوا أسماءهم للتصويت في لجنة الوافدين بالمحافظة 57732 ناخبًا ليكون إجمالي من لهم حق التصويت بالمحافظة 336954 ناخبًا. 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا ظهر التوتر في اليوم الثاني للانتخابات ؟!

جمال سلطان

وماذا بعد؟!

محمود سلطان

ما تيجي نرقص !

فراج إسماعيل

شعب.. بلا «كتالوج»

حسام فتحي

الشيخ الغزالي حين يتحدث عن الأكاسرة

د. عبد الآخر حماد

(استقالة عالمة ذرة!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» الشوط الأول.. اليونان تتقدم على مصر
» مجموعة مصر.. فرنسا تقسو على روسيا بثلاثية
» بث مباشر.. مباراة البرازيل وألمانيا
» توتر جديد بين الكويت وألمانيا
» ربة منزل تقتل رضيعها بعد حملها سفاحًا من والدها
» إيهاب جلال: راضٍ عن أداء لاعبي الزمالك
» الناتو يطرد 7 من أعضاء البعثة الروسية لديه
» بالفيديو.. «محارب» يقود الأهلي لاكتساح الفجيرة
» مخاوف مصرية إسرائيلية من «يوم الأرض» و«النكبة»
» مصر تسترد 3 قطع أثرية من أمريكا
» بالصور.. السائحون بفنادق سفاجا يرفعون صور «السيسي»

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • فجر

    04:30 ص

  • فجر

    04:31

  • شروق

    05:55

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:16

  • عشاء

    19:46

من الى
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى
دعايا انتخابات 2018