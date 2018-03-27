بالصور.. كبار السن يشاركون بكثافة بالبحر الأحمر

شهدت الانتخابات الرئاسية لليوم الثاني، إصرار المسنين وكبار السن من المواطنين بمدينة مرسى علم وقراها جنوب البحرالأحمر على المشاركة بقوة فى الاقتراع فى لجان الانتخابات.
ويقوم الشباب بمساعدتهم فى الإدلاء بأصواتهم
يذكر أنه تجرى العملية الانتخابية فى 110 لجان انتخابية منها 8 لجان عامة فرعية بمدن المحافظة منها 14 لجنة انتخابية بمدينة رأس غارب ، 52 لجنة بمدينة الغردقة ، 16 لجنة بمدينة القصير ، 17 لجنة بمدينة سفاجا ، 6 لجان بمدينة مرسى علم ، 3 لجان بمدينة الشلاتين و 2 لجنة بمدينة حلايب.
ويبلغ عدد المواطنين من لهم حق التصويت من أهالى المحافظة 279222 ناخبًا وأصوات الوافدين من سجلوا أسماءهم للتصويت في لجنة الوافدين بالمحافظة 57732 ناخبًا ليكون إجمالي من لهم حق التصويت بالمحافظة 336954 ناخبًا.