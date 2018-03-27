المحافظ يحث المواطنين على المشاركة في البحر الأحمر

كما تفقد المحافظ شارع السوق بالمدينة، حيث استقبله المواطنين بالأعلام والأغاني الوطنية، مطالبًا بالخروج للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، حتي نثبت للعالم أجمع أننا شعب واعٍ، يشارك في اختيار مستقبل بلده .