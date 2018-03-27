المحافظ يحث المواطنين على المشاركة في البحر الأحمر

تفقد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر اليوم، بعض اللجان الانتخابية بمدينة القصير لمتابعة سير العملية الانتخابية بها، يرافقه اللواء يوسف الشاهد رئيس المدينة، والنائب أحمد أبو خليل عضو مجلس النواب ، وبعض القيادات الأمنية.
كما تفقد المحافظ شارع السوق بالمدينة، حيث استقبله المواطنين بالأعلام والأغاني الوطنية، مطالبًا بالخروج للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، حتي نثبت للعالم أجمع أننا شعب واعٍ، يشارك في اختيار مستقبل بلده .
وفي ذات السياق أعرب أهالي القصير، عن سعادتهم البالغة بزيارة المحافظ ، مؤكدين أنهم سيشاركون جميعا في الانتخابات الرئاسية .
يذكر أن عدد الناخبين فى محافظة البحر الأحمر يبلغ 336 ألفا و954 مواطنا يصوتون فى 110 لجان فرعية تشرف عليها 8 لجان عامة و109 مركز انتخابي.