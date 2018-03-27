أسباب إقبال كبار السن على التصويت في الانتخابات

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ما أن تطأ قدمك أي من مراكز الاقتراع، أو تتابع الصور المتداولة للناخبين في المحافظات المختلفة، حتى يخطف بصرك المشاركة المكثفة لكبار السن من الرجال والنساء، بالإضافة إلى المتقاعدين منهم، والذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم.

في المقابل، تكاد تخلو لجان الانتخابات من الناخبين الشباب، مقابل مشاركة لافتة من كبار السن، والمرأة التي أقبلت على التصويت، والتي راهن السيسي على مشاركتها في العملية الانتخابية.

وتبدو نتيجة الانتخابات محسومة للرئيس عبدالفتاح السيسي في ظل انعدام المنافسة مع منافسه الوحيد موسى مصطفى موسى، رئيس حزب "الغد"، الذي سبق وأعلن تأييده له قبل خوضه سباق الترشح في اللحظات الأخيرة.

وقال الدكتور جمال فرويز، خبير الطب النفسي، إن "كبار السن، يميلون إلى الاستقرار بشكل عام، ويتجهون إلى اختيار الشخص المحافظ أو اليميني بلغة الانتخابات والسياسة، خاصة عندما يظهر هذا المرشح بشخصية البطل أو صاحب القوة الأكبر في الانتخابات، ومن ثم يتجه الناخبون من كبار السن إلى اختياره، دون النظر إلى أية عوامل سياسية أخرى".

وأضاف فرويز لـ"المصريون": "فترة ما قبل حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي شهدت زيادة في وتيرة العنف والمظاهرات، وتعطيل الحركة في البلاد بسبب الإضرابات والمظاهرات، أدى في النهاية إلي اتجاه هذه الطبقة للتصويت لشخص الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يؤكد في كل خطاباته أنه لن يقبل بهذا الأمر، وأنه سيعمل على إعادة هيبة الدولة، وعودة الأمن والاستقرار للدولة المصرية، الأمر الذي يوفر لهم غايتهم الاقتصادية والمعيشية، ومن ثم سيشاركون في التصويت لصالحه، أيًا ما كانت ظروفهم الصحية".

في السياق، قال أوضح شريف الروبي، المتحدث باسم "حركة 6أبريل - الجبهة الديمقراطية"، إن "زيادة مشاركة كبار السن في انتخابات رئاسة الجمهورية، يأتي بسبب تأثير الإعلام المصري في هذه الطبقة، والربط بين محاربة الإرهاب وبين وجود الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى جانب كونه من المؤسسة العسكرية، التي يعتبرها المصريون، صمام الأمان، خاصة وأن ليس لدى كثير من كبار السن، الثقافة الكاملة للفصل بين الرئيس والمؤسسة العسكرية".

وأضاف الروبي لـ"المصريون": "لا يمكن لرئيس جمهورية أن يبدأ ولايته الانتخابية، بغياب تام من قبل النسبة الغالبة من الشعب المصري، وهي الشباب الذي يتراوح عمره ما بين 20 إلى 40 عامًا".

وأوضح أن "نزول كبار السن للتصويت هو حق كامل لهم، وليس من حق احد انتقادهم أو توجيه اللوم لهم، إلا أن مؤسسة الرئاسة عليها أن تعلم إنها في خطر حقيقي، بسبب تحييد الشباب عن المشاركة السياسية، وغيابهم عن المشاركة في الاستحقاق الانتخابي، الذي يعتبر تاج العمل الديمقراطي والسياسي".


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