«بن سلمان» في أعنف هجوم على الإرهاب الإيراني

27 مارس 2018 - 07:41 م

شن الأمير خالد بن سلمان، سفير المملكة العربية السعودية في واشنطن، هجومًا حادًا على النظام الإيراني، لدعمه الإرهاب في المنطقة، واستمراره في خرق جميع القوانين الدولية.

وقال "بن سلمان"، وهو شقيق ولي العهد محمد بن سلمان، في تغريدة له على موقع "تويتر"، "لا زال هذا النظام يدعم الإرهاب في سوريا و العراق و لبنان و اليمن بتوفيره الأموال و الصواريخ للمليشيات التابعة له في خرق صارخ لقرارات الأمم المتحدة".

وأكد أن تاريخ إيران هو تاريخ من القتل و الدمار، حيث قام بتدبير وتنفيذ عمليات إرهابية في بوينس إيرس عام 1994، وتفجيرات الخبر عام 1996، وتفجيرات الرياض عام 2003.

وأضاف: "حاول النطام الإيراني اغتيال وزير الخارجية هنا في واشنطن، وقام باغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري واغتال معارضيه في العواصم الأوروبية وقام بتوفير المال و السلاح للتنظيمات الإرهابية".

وأوضح أن ميليشيا الحوثي التابعة لإيران أطلقت أكثر من 100 صاروخ باليستي على المملكة، والتي تصدى لها الأبطال في قوات الدفاع الجوي، آخرها كان بالأمس حين أطلقت سبعة صواريخ عشوائية على أربع مدن، "فيما يستمرون بقتل الشعب اليمني ورفض جميع المبادرات السياسية والاستمرار في التصعيد".

وطالب "بن سلمان"، المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته بمحاسبة النظام الإيراني على انتهاكاته المتكررة للقوانين الدولية، متابعًا "إن الأصدقاء والأعداء يراقبون اليوم رد الفعل الدولي بالنسبة لأحداث البارحة وسيكون لرد الفعل تأثيره على تصرفات الدول في المنطقة على المدى الطويل".