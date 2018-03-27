"الديب" رئيسًا لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية

بث مباشر.. مباراة مصر واليونان
«العاق وليد الشريف» يظهر ويدلي بصوته لـ«السيسي»
مراسلون أجانب: الأقباط الأكثر تصويتًا بالانتخابات
بالصور..«شفيق» يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
«بن سلمان» في أعنف هجوم على الإرهاب الإيراني
أسباب إقبال كبار السن على التصويت في الانتخابات
سيارة تجوب الشوارع:«اللى هينتخب هياخد 50 جنيه»
وفد مصري بقيادة «سعد الدين إبراهيم» يزور إسرائيل
انخفاض التصويت يؤكد عدم تفويض «السيسي»
«العاق وليد الشريف» يُحدث ضجة بأمريكا
حسن حمدان
فجر
04:31
شروق
05:55
ظهر
12:05
عصر
15:35
مغرب
18:16
عشاء
19:46