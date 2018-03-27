"الديب" رئيسًا لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية

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الأزهرية

البحرالأحمر

رئيسا

قرر فضيلة الدكتور أحمد الطيب، الإمام الأكبر شيخ الأزهر، رقم (73) الصادر 24 مارس الحالى بتولى عبد الناصر حسان الديب، للقيام بأعمال رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية؛ خلفًا عن الدكتور أحمد حمادى رئيس المنطقة السابق.

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