» مجموعة مصر.. فرنسا تقسو على روسيا بثلاثية

27 مارس 2018 - 08:26 م

حقق منتخب فرنسا فوزًا كبيرًا على نظيره الروسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الثلاثاء، على ملعب "كريستوفسكي" بمدينة سان بطرسبرج، ضمن استعدادات الفراعنة، لمنافسات كأس العالم 2018.

افتتح كيلان مبابي، التسجيل لمنتخب "الديوك"، في الدقيقة 40، ثم أضاف بول بوجبا، الهدف الثاني في الدقيقة 49 من ضربة حرة مباشرة.

وقلص منتخب روسيا الفارق عبر فيودور سومولوف، قبل أن يتمكن مبابي، من إحراز الهدف الثالث لفرنسا في الدقيقة 83.

كان المنتخب الروسي، قد خسر مباراته الودية الأولي، أمام البرازيل، بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، يوم الجمعة الماضي.