«العاق وليد الشريف» يظهر ويدلي بصوته لـ«السيسي»

27 مارس 2018 - 08:40 م

ظهر وليد الشريف الذي عُرف على مواقع التواصل الاجتماعي عبر لافتة بـ« عائلة الشريف تؤيد الرئيس السيسي ماعدا الأبن العاق وليد الشريف»، ونشر عبر صفحته الشخصبة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة له بعد تصويته في الانتخابات الرئاسية.

وقال «الشريف»، مرفقًا صورة على المنشور: «عاوزين يوقعونا وكان هاشتاج "وليد_العاق" تصدر مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبح من ضمن الأعلي تداولا علي مستوي العالم، عقب تداول احدي صور تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مكتوب عليها "كل عائلة الشريف عدا الابن العاق وليد الشريف يؤيدون الرئيس عبد الفتاح السيسي..الجيش درع الوطن وسيفه".

وعلي الرغم من الانتشار الواسع للصورة، التي اكتشف أنها "فوتوشوب"، خرج صاحب الصورة ليعلن إنها عبارة عن "فوتو شوب" وليست حقيقية علي الإطلاق، وان الأمر لم يخرج عن المداعبة بينه وبين أخيه، نافيا أن يكون للأمر أي علاقة له بالسياسة، وانه استغل انتشار لافتات تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي فقط.

بينما نشرت صفحة علي مواقع التواصل الاجتماعي تحمل اسم "وليد الشريف" وهو الشاب المقصود بوليد العاق، لينشر عديد من الصور ومنها تصويته في لجان الاقتراع، وتأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي، الي جانب تعليقه بسخرية "عايزين يوقعوا بينا ياريس".

